Азербайджанские музыканты исполнили "Щедрик" среди гор: слушать мелодию

Украинская народная песня "Щедрик", которая стала всемирно популярной в музыкальной обработке Николая Леонтовича, получила новое звучание.

Музыканты из Украины и Азербайджана записали свою версию мелодии на старинных кавказских инструментах . Новое звучание они сыграли на вершине Кавказских гор.

Ролик с "Щедриком" опубликовал на YouTube посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

"Талантливая украинская музыкант Полина Десятниченко специально приехала из Канады в Азербайджан изучать искусство мугама. А созданный украинско-азербайджанский тандем позволил украинскому "Щедрику" зазвучать по-новому с помощью старинных азербайджанских музыкальных инструментов", – подписал видео Каневский.

Стоит отметить, что над песней "Щедрик" Леонтович работал практически всю жизнь. Она была написана в редакцию несколько раз. Впервые "Щедрик" был исполнен хором Киевского университета в 1916 году, во время работы композитора в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее военный оркестр США спел "Щедрик".