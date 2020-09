Автор знаменитого хита I Like To Move It Эрик Морилло умер в 49 лет

Американский диджей и продюсер колумбийского происхождения Эрик Морилло умер в США на 50-м году жизни. Он известен как автор знаменитого хита I Like To Move It.

Тело диджея было обнаружено во вторник в его доме в Майами-Бич (штат Флорида). Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах (смотрите видео в конце новости).

Причины смерти Морилло пока не установлены.

Эрик Морилло скончался в возрасте 49 лет Test Press

По данным СМИ, за несколько недель до смерти Морилло задержали в Майами по обвинению в сексуальном насилии.

Эрик Морилло – автор многочисленных синглов и ремиксов. Наибольшую известность ему принес известный танцевальный хит I Like to Move It, выпущенный и исполненный совместно с вокалистом Мэдом Стантманом (Mad Stuntman, настоящее имя Марк Куоши. – Ред.) в рамках проекта "Reel 2 Real", существовавшего в 1992-1997 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 сентября умер известный российский актер, исполнитель роли Николая Петровича в сериале "Воронины" Борис Клюев. Ему было 76 лет.

