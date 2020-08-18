Автор песен Пугачевой Борис Пастернак покончил жизнь самоубийством – СМИ
Известный советский поэт-песенник, сценарист, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака Борис Пургалин (настоящая фамилия – Пастернак) найден мертвым в Москве. Ему было 84 года.
Сообщается, что писатель покончил жизнь самоубийством – якобы он выпрыгнул из окна больничной палаты на 8 этаже. Утром 18 августа его тело нашли на территории Федерального научно-клинического центра в Москве, где Пургалин находился на лечении, пишет MK.Ru.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают официальную причину смерти поэта-песенника.
Борис Пургалин приходится родственником знаменитому поэту Борису Пастернаку, и, работая в музыкальной редакции на телевидении, был вынужден взять псевдоним Пургалин, чтобы избежать путаницы.
Он является автором популярного телешоу "Бенефис", текстов песен к фильму "Только в мюзик-холле". Сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами. Наиболее известную его песню "Самовар" исполнял актер Николай Караченцов. Также Пургалин был автором сценариев телевизионных "Голубых огоньков".
Отметим, Пугралин является автором многих песен российской примадонны Аллы Пугачевой. Так, он написал слова к таким композициям, как "Волшебный фонарь", "Парад-алле", "Рыжий клоун", "Чудаки", "Кабриолет" и другим.
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