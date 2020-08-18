Автор песен Пугачевой Борис Пастернак покончил жизнь самоубийством – СМИ

Известный советский поэт-песенник, сценарист, родственник лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака Борис Пургалин (настоящая фамилия – Пастернак) найден мертвым в Москве. Ему было 84 года.

Сообщается, что писатель покончил жизнь самоубийством – якобы он выпрыгнул из окна больничной палаты на 8 этаже. Утром 18 августа его тело нашли на территории Федерального научно-клинического центра в Москве, где Пургалин находился на лечении, пишет MK.Ru.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают официальную причину смерти поэта-песенника.

Борис Пургалин (справа) с Валерием Леонтьевым MK.Ru

Борис Пургалин приходится родственником знаменитому поэту Борису Пастернаку, и, работая в музыкальной редакции на телевидении, был вынужден взять псевдоним Пургалин, чтобы избежать путаницы.

Он является автором популярного телешоу "Бенефис", текстов песен к фильму "Только в мюзик-холле". Сотрудничал с Владимиром Пресняковым, Анатолием Кальварским и другими композиторами. Наиболее известную его песню "Самовар" исполнял актер Николай Караченцов. Также Пургалин был автором сценариев телевизионных "Голубых огоньков".

Умер поэт-песенник Борис Пургалин ТВ Центр

Отметим, Пугралин является автором многих песен российской примадонны Аллы Пугачевой. Так, он написал слова к таким композициям, как "Волшебный фонарь", "Парад-алле", "Рыжий клоун", "Чудаки", "Кабриолет" и другим.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа умер известный российский актер и режиссер, депутат Мосгордумы и последний министр культуры СССР Николай Губенко. Ему было было 78 лет.

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