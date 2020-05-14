Автор легендарного хита Пугачевой погибла в 23 года: трагическая судьба Татьяны Снежиной
Автор легендарной песни российской певицы Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" Татьяна Снежина погибла в 23 года в автокатастрофе. 14 мая этого года поэтессе могло исполниться 48 лет.
OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о трагической судьбе Татьяны Снежиной.
Татьяна родилась в Луганской области в Украине в семье старшего лейтенанта и технолога местного завода. Родители Снежиной часто переезжали, поэтому они с семьей успели пожить и на Камчатке, и в Москве.
Татьяна рано научилась играть на пианино, устраивала домашние концерты, на которых исполняла песни из репертуара известных певцов. Однако профессию девушка решила выбрать вовсе не творческую: после школы Снежина поступила во 2-й Московский медицинский институт.
Впрочем, занятия музыкой Татьяна не бросила. Более того, в институте она стала звездой курса: другие студенты записывали песни Снежиной на кассеты и распространяли их в кругу друзей.
В 1991 году произошло событие, которое потрясло Татьяну, – убийство Игоря Талькова. Девушка была его большой поклонницей.
А спустя два года Снежину настиг большой творческий успех. В 1993 году она познакомилась с музыкантами студии "КиС-С", вместе с которыми записала композиции, которые со временем объединила в альбом "Вспомни со мной". В него вошла и легендарная песня "Позови меня с собой".
13 сентября 1995 года Татьяна вышла замуж за музыкального продюсера Сергея Бугаева. Однако тогда Снежина не знала, что счастливый брак не продлится долго...
18 августа 1995 года Бугаев вместе с друзьями и Татьяной поехали в Горный Алтай за медом и облепиховым маслом на микроавтобусе Nissan. А три дня спустя, на обратном пути, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате аварии погибли все шесть пассажиров микроавтобуса, среди которых были Татьяна и Сергей Бугаев. Поэтессе было всего 23 года.
Примечательно, что существует две версии катастрофы. Так, согласно одной из них, водитель Nissan пошел на обгон и из-за правостороннего расположения руля не заметил мчащийся навстречу грузовик. Согласно другой версии, сам МАЗ неожиданно резко затормозил, и его прицеп занесло на встречную полосу.
После смерти поэтессы многие ее знакомые признавались, что Снежина предчувствовала гибель. В тот вечер, когда они отправились в поездку, Татьяна была на важном мероприятии, где должна была исполнить несколько своих песен. Однако Снежина резко изменила программу и решила спеть романсы "Звезда моя" и "Если я умру раньше".
Настоящая слава, к которой, кстати, никогда не стремилась Татьяна, пришла к ней после смерти. Когда к Пугачевой случайно попала кассета с песнями Снежиной, примадонна сразу обратила внимание на "Позови меня с собой". Эта композиция стала ярким хитом в репертуаре артистки в 90-е.
"Татьяна была светлым человеком. Это видно по фотографиям. Пускай с грустными стихами, но она жить хотела, писать, любить. Кто знает, может быть, она бы потом написала веселый мюзикл, но не успела. Таких молодых, красивых и талантливых очень много. Пусть они живут и приносят радость", – делилась Пугачева на концерте памяти Татьяны Снежиной.
Кроме Пугачевой, песни на стихи Снежиной исполняли и другие звезды, среди которых Лолита, Кобзон, Орбакайте.
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