Автор легендарного хита Пугачевой погибла в 23 года: трагическая судьба Татьяны Снежиной

Автор легендарной песни российской певицы Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" Татьяна Снежина погибла в 23 года в автокатастрофе. 14 мая этого года поэтессе могло исполниться 48 лет.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о трагической судьбе Татьяны Снежиной.

Татьяна Снежина news.ru

Татьяна родилась в Луганской области в Украине в семье старшего лейтенанта и технолога местного завода. Родители Снежиной часто переезжали, поэтому они с семьей успели пожить и на Камчатке, и в Москве.

Татьяна Снежина с родителями starhit.ru

Татьяна Снежина в детстве starhit.ru

Татьяна рано научилась играть на пианино, устраивала домашние концерты, на которых исполняла песни из репертуара известных певцов. Однако профессию девушка решила выбрать вовсе не творческую: после школы Снежина поступила во 2-й Московский медицинский институт.

Впрочем, занятия музыкой Татьяна не бросила. Более того, в институте она стала звездой курса: другие студенты записывали песни Снежиной на кассеты и распространяли их в кругу друзей.

Татьяна Снежина starhit.ru

В 1991 году произошло событие, которое потрясло Татьяну, – убийство Игоря Талькова. Девушка была его большой поклонницей.

А спустя два года Снежину настиг большой творческий успех. В 1993 году она познакомилась с музыкантами студии "КиС-С", вместе с которыми записала композиции, которые со временем объединила в альбом "Вспомни со мной". В него вошла и легендарная песня "Позови меня с собой".

Татьяна Снежина starhit.ru

13 сентября 1995 года Татьяна вышла замуж за музыкального продюсера Сергея Бугаева. Однако тогда Снежина не знала, что счастливый брак не продлится долго...

18 августа 1995 года Бугаев вместе с друзьями и Татьяной поехали в Горный Алтай за медом и облепиховым маслом на микроавтобусе Nissan. А три дня спустя, на обратном пути, микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате аварии погибли все шесть пассажиров микроавтобуса, среди которых были Татьяна и Сергей Бугаев. Поэтессе было всего 23 года.

Татьяна Снежина с женихом news.ru

Примечательно, что существует две версии катастрофы. Так, согласно одной из них, водитель Nissan пошел на обгон и из-за правостороннего расположения руля не заметил мчащийся навстречу грузовик. Согласно другой версии, сам МАЗ неожиданно резко затормозил, и его прицеп занесло на встречную полосу.

После смерти поэтессы многие ее знакомые признавались, что Снежина предчувствовала гибель. В тот вечер, когда они отправились в поездку, Татьяна была на важном мероприятии, где должна была исполнить несколько своих песен. Однако Снежина резко изменила программу и решила спеть романсы "Звезда моя" и "Если я умру раньше".

Татьяна Снежина с женихом starhit.ru

Настоящая слава, к которой, кстати, никогда не стремилась Татьяна, пришла к ней после смерти. Когда к Пугачевой случайно попала кассета с песнями Снежиной, примадонна сразу обратила внимание на "Позови меня с собой". Эта композиция стала ярким хитом в репертуаре артистки в 90-е.

"Татьяна была светлым человеком. Это видно по фотографиям. Пускай с грустными стихами, но она жить хотела, писать, любить. Кто знает, может быть, она бы потом написала веселый мюзикл, но не успела. Таких молодых, красивых и талантливых очень много. Пусть они живут и приносят радость", – делилась Пугачева на концерте памяти Татьяны Снежиной.

Кроме Пугачевой, песни на стихи Снежиной исполняли и другие звезды, среди которых Лолита, Кобзон, Орбакайте.

Татьяна Снежина news.ru

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