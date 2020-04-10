Автор хитов Пугачевой Резник высказался о конфликте Успенской с дочерью

Анна Михно Люди 10:25, 10.04.2020 Обновлено: 14:35, 10.04.2020

Известный российский поэт и автор песен Аллы Пугачевой Илья Резник резко высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.

Так, в интервью изданию Собеседник.ru Резник заявил, что он не общается с Успенской и его не интересует ее семья.

Илья Резник
starhit.ru

По мнению поэта, ссора с дочкой – это кара Успенской за грехи.

"Меня не интересует эта семья. Это Божья кара за ее жизнь, ее поступки и грехи. Пришло время раскаивания и вымаливания прощения у Господа Бога. Для всех на земле", – считает Резник.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной Плаксиной
vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Любовь Успенская призналась, что из-за конфликта с дочерью у нее ухудшилось здоровье: она потеряла сознание и получила сильные ушибы.

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