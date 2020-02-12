"Автоматы важнее музыки": что говорил о России "Мумий Тролль", собравшийся в Киев

Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко, который собрался на гастроли в Киев, критиковал ситуацию, которая сложилась в современной России.

В частности, издание "Аргументы недели" сообщало, что в 2018 году артист не смог привести молодых музыкантов на музыкальный фестиваль во Владивосток, потому что экономика страны не развивается.

"У людей нет денег, потому что экономика страны не развивается. Нет новых производств, стартапов, идей. Надо, чтобы кто-то в правительстве думал другими категориями", – говорил певец.

Илья Лагутенко sensum-club.pro

Тогда же Лагутенко признавался, что российская авиакомпания "Аэрофлот" отказалась помочь молодым музыкантам добраться на фестиваль:

"Мы хотели договориться с "Аэрофлотом", чтобы они помогли музыкантам добраться до Владивостока. Но оказалось, что "Аэрофлот" вообще никого не спонсирует, за исключением единичных случаев по приказу Кремля. Их позиция: если мы будем цены на перелет поднимать, люди все равно будут летать, потому что им некуда деваться. И это не я придумал, это мне сказал министр культуры Мединский, когда я спросил, может ли нас "Аэрофлот" поддержать".

Группа "Мумий Тролль" rock-n-roll.fandom.com

Кроме того, певец добавил:

"20 лет назад у меня было чувство, что все очень быстро меняется, что сейчас мы помучаемся, а следующему поколению будет легче. И вот они уж сделают что-то по-настоящему правильное. А оказалось – нет, все вернулось на круги своя".

Илья Лагутенко vokrug.tv

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