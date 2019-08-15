Авария с самолетом в России: звезды из РФ массово отреагировали в сети

Пассажирский самолет А-321, который выполнял рейс Москва – Симферополь совершил жесткую аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Российские звезды отреагировали на случившееся в сети.

Так, журналист Юрий Дудь, комик Максим Галки и многие другие отметили мужество пилотов самолета Дамира Юсупова и Георгия Мурзина на своих страницах в Instagram.

"Герои! Профессионалы! Браво! Ребята спасли 234 жизни! Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин и слаженный экипаж! Гордость!", - написал Сергей Лазарев.

"Это пилот Дамир Юсупов, которому просто обязаны присвоить звание герой России, сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолет без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле", - отметил Николай Басков.

"Дамир Юсупов! Посадили самолет! Предотвратили самолет. Общаясь с пилотами, понимаю какой Подвиг совершили эти люди!", - написал актер Гоша Куценко.

"В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы! Пилоты настоящие герои", - написал комик Гарик Харламов.

"Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа", - написал комик Максим Галкин.

Журналист Юрий Дудь также выразил слова благодарности пилотам.

"Герой дня! Дамир Юсупов -спасибо за хорошие новости и за надежду ,что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!", - написала журналистка Ксения Собчак.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться.

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