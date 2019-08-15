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Авария с самолетом в России: звезды из РФ массово отреагировали в сети

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Пассажирский самолет А-321, который выполнял рейс Москва – Симферополь совершил жесткую аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Российские звезды отреагировали на случившееся в сети.

Так, журналист Юрий Дудь, комик Максим Галки и многие другие отметили мужество пилотов самолета Дамира Юсупова и Георгия Мурзина на своих страницах в Instagram.

Авария с самолетом в России: звезды из РФ массово отреагировали в сети
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"Герои! Профессионалы! Браво! Ребята спасли 234 жизни! Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин и слаженный экипаж! Гордость!", - написал Сергей Лазарев.

"Это пилот Дамир Юсупов, которому просто обязаны присвоить звание герой России, сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолет без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле", - отметил Николай Басков.

"Дамир Юсупов! Посадили самолет! Предотвратили самолет. Общаясь с пилотами, понимаю какой Подвиг совершили эти люди!", - написал актер Гоша Куценко.

"В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы! Пилоты настоящие герои", - написал комик Гарик Харламов.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся. В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы ! Пилоты настоящие герои !!!

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

"Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа", - написал комик Максим Галкин.

Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц. Фотографии пилотов и момент посадки дальше в карусели.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Журналист Юрий Дудь также выразил слова благодарности пилотам.

"Герой дня! Дамир Юсупов -спасибо за хорошие новости и за надежду ,что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!", - написала журналистка Ксения Собчак.

Герой дня! Дамир Юсупов -спасибо за хорошие новости и за надежду ,что в нашей стране все-таки есть профи своего дела! Сегодня в Раменском прямо на кукурузное поле сел А321 "Уральских авиалиний" рейса Москва — Симферополь. Птица в двигателе, аварийная посадка с полными баками и без шасси, 226 пассажиров, никто не погиб, тьфу-тьфу-тьфу (пострадавшие есть). "Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы" — фраза, которая вполне может остаться в живом обороте. Когда вот уже всё, казалось бы — а нет, не всё. В ленте многие вспоминают "чудо на Гудзоне" — Чесли Салленбергер, посадка на озеро, все спаслись. Класс,что у нас есть теперь свой Герой!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Как ранее писал OBOZREVATEL, летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться.

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Читайте все новости по теме "Аварийная посадка самолета под Москвой" на OBOZREVATEL.

Тема
Аварийная посадка самолета под Москвой
Персоны
Юрий Дудь Ксения Собчак Гарик Бульдог Харламов Максим Галкин Гоша Куценко Николай Басков
Место
Россия
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