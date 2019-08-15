Авария с самолетом в России: звезды из РФ массово отреагировали в сети

Пассажирский самолет А-321, который выполнял рейс Москва – Симферополь совершил жесткую аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Российские звезды отреагировали на случившееся в сети.
Так, журналист Юрий Дудь, комик Максим Галки и многие другие отметили мужество пилотов самолета Дамира Юсупова и Георгия Мурзина на своих страницах в Instagram.
"Герои! Профессионалы! Браво! Ребята спасли 234 жизни! Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин и слаженный экипаж! Гордость!", - написал Сергей Лазарев.
"Это пилот Дамир Юсупов, которому просто обязаны присвоить звание герой России, сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолет без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле", - отметил Николай Басков.
Это пилот Дамир Юсупов которому просто обязаны присвоить звание герой России , сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолёт без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле 👏🏼👍🏻Спасибо, Великий пилот Подробнее по ссылке в сторис ☝🏻 #kpru
"Дамир Юсупов! Посадили самолет! Предотвратили самолет. Общаясь с пилотами, понимаю какой Подвиг совершили эти люди!", - написал актер Гоша Куценко.
"В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы! Пилоты настоящие герои", - написал комик Гарик Харламов.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского. Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся. В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Все живы ! Пилоты настоящие герои !!!
"Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолет с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа", - написал комик Максим Галкин.
Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц. Фотографии пилотов и момент посадки дальше в карусели.
Журналист Юрий Дудь также выразил слова благодарности пилотам.
Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин: - сели за штурвал самолета с 200+ пассажирами на борту - взлетели - увидели, что двигатель заглох (наткнулись на стаю птиц) - включили ручное управление - спокойно посадили его в кукурузном поле в 2 км от аэропорта Просто лучшие, просто #заебись!
"Герой дня! Дамир Юсупов -спасибо за хорошие новости и за надежду ,что в нашей стране все-таки есть профи своего дела!", - написала журналистка Ксения Собчак.
Герой дня! Дамир Юсупов -спасибо за хорошие новости и за надежду ,что в нашей стране все-таки есть профи своего дела! Сегодня в Раменском прямо на кукурузное поле сел А321 "Уральских авиалиний" рейса Москва — Симферополь. Птица в двигателе, аварийная посадка с полными баками и без шасси, 226 пассажиров, никто не погиб, тьфу-тьфу-тьфу (пострадавшие есть). "Идём правее на солнце вдоль рядов кукурузы" — фраза, которая вполне может остаться в живом обороте. Когда вот уже всё, казалось бы — а нет, не всё. В ленте многие вспоминают "чудо на Гудзоне" — Чесли Салленбергер, посадка на озеро, все спаслись. Класс,что у нас есть теперь свой Герой!
Как ранее писал OBOZREVATEL, летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться.
Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.
Читайте все новости по теме "Аварийная посадка самолета под Москвой" на OBOZREVATEL.