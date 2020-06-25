Audi обвинила Собчак в расизме и разорвала контракт: детали скандала

Немецкая автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с российским политиком и телеведущей Ксенией Собчак.

Как сообщает Deutsche Welle, причиной стало подозрение в якобы расизме россиянки из-за ее реакции на акцию Black Lives Matter.

"Известные нам инциденты являются неприемлемыми", – заявил представитель Audi Вернер Нойхольд.

Он добавил, что компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

Собчак сотрудничала с Audi на протяжении восьми лет и являлась рекламным лицом бренда в России.

Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте 7 июня. Речь идет о наказании, которое телеведущая должна была выполнить в рамках популярного YouTube-шоу Comment Out.

Согласно условиям, Собчак запостила видео черного экрана с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком". В ролике звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Позже россиянка удалила пост.

Отметим, свое отношение к протестам в США Собчак высказывала и вне шоу.

Пост Собчак в Instagram. Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Ксения Собчак проиграла на Comment Out своей сопернице – певице Zivert, вследствие чего подверглась наказанию под названием "Отполируй зад".