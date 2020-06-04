Астафьева засветила пышную грудь в откровенном боди: пикантное фото

Кристина Долматова Люди 10:06, 4.06.2020

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в эффектном боди, которое отлично подчеркнуло ее пышную грудь. Свой образ Астафьева дополнила колготами в сетку и высокими сапогами-ботфортами.

Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Соблазнительная Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации певицы, и засыпали ее комплиментами.

"Вау, секси", "Богиня", "Очень красивая", "Даша, ты космос", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/da_astafieva
Соблазнительная Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева засветила пышную грудь
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева поделилась откровенными фото, на которых она позировала обнаженной.

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