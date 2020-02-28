Астафьева засветила голые ягодицы на пикантном фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала роскошные формы на новом пикантном снимке.

Так, фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

На черно-белом фото Астафьева сфотографирована со спины у окна. Певица позирует в эффектном полосатом боди с пикантным вырезом на спине. Наряд выгодно подчеркнул соблазнительную фигуру Даши, в частности, акцентировав внимание на ягодицах.

Кроме того, Астафьева поделилась еще одним пикантным снимком с поклонниками: на нем артистка сфотографирована сбоку.

Даша Астафьева Instagram @da_astafieva

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с откровенной фотосессии. На них она позировала обнаженной, завернувшись в одеяло.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!