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28 февраля • обновлено в 10:00
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Астафьева засветила голые ягодицы на пикантном фото

2.8т
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Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала роскошные формы на новом пикантном снимке.

Так, фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram @da_astafieva

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На черно-белом фото Астафьева сфотографирована со спины у окна. Певица позирует в эффектном полосатом боди с пикантным вырезом на спине. Наряд выгодно подчеркнул соблазнительную фигуру Даши, в частности, акцентировав внимание на ягодицах.

Кроме того, Астафьева поделилась еще одним пикантным снимком с поклонниками: на нем артистка сфотографирована сбоку.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram @da_astafieva

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с откровенной фотосессии. На них она позировала обнаженной, завернувшись в одеяло.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая глупость! Вам не стыдно подобную чушь писать?
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