Астафьева засветила голые ягодицы на пикантном фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева показала роскошные формы на новом пикантном снимке.
Так, фотографией знаменитость поделилась на личной странице в Instagram.
Даша Астафьева
Instagram @da_astafieva
На черно-белом фото Астафьева сфотографирована со спины у окна. Певица позирует в эффектном полосатом боди с пикантным вырезом на спине. Наряд выгодно подчеркнул соблазнительную фигуру Даши, в частности, акцентировав внимание на ягодицах.
Кроме того, Астафьева поделилась еще одним пикантным снимком с поклонниками: на нем артистка сфотографирована сбоку.
Даша Астафьева
Instagram @da_astafieva
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даша Астафьева поделилась с поклонниками снимками с откровенной фотосессии. На них она позировала обнаженной, завернувшись в одеяло.
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