"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в кожаном корсете и трусах, продемонстрировав роскошную фигуру.

"Все, как я люблю и могу себе позволить", — написала Астафьева.

Даша Астафьева Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в пикантном корсете Фото: instagram/da_astafieva

Откровенная фотосессия Астафьевой вызвала ажиотаж в комментариях. Поклонники были в восторге от красоты и фигуры певицы.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Астафьева в соблазнительной позе Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева засветила голую грудь Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в откровенном белье Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева оголилась на камеру Фото: instagram/da_astafieva

Соблазнительная Даша Астафьева Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в пикантной фотосессии Фото: instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.

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