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7 ноября • обновлено в 11:10
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"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенными снимками.

Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в кожаном корсете и трусах, продемонстрировав роскошную фигуру.

"Все, как я люблю и могу себе позволить", — написала Астафьева.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в пикантном корсете

Даша Астафьева в пикантном корсете

Фото: instagram/da_astafieva

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Откровенная фотосессия Астафьевой вызвала ажиотаж в комментариях. Поклонники были в восторге от красоты и фигуры певицы.

"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото
"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото
"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото
"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Астафьева в соблазнительной позе

Даша Астафьева в соблазнительной позе

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева засветила голую грудь

Даша Астафьева засветила голую грудь

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в откровенном белье

Даша Астафьева в откровенном белье

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева оголилась на камеру

Даша Астафьева оголилась на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Соблазнительная Даша Астафьева

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.

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Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
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