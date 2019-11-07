"Раздевайся как можно чаще!" Полуголая Астафьева вызвала ажиотаж откровенными фото

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками откровенными снимками.
Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в кожаном корсете и трусах, продемонстрировав роскошную фигуру.
"Все, как я люблю и могу себе позволить", — написала Астафьева.
Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в пикантном корсете
Фото: instagram/da_astafieva
Откровенная фотосессия Астафьевой вызвала ажиотаж в комментариях. Поклонники были в восторге от красоты и фигуры певицы.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Даша Астафьева в соблазнительной позе
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева засветила голую грудь
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в откровенном белье
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева оголилась на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Соблазнительная Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/da_astafieva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.
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