Украинская певица и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными фото, на которых засветила пышную грудь.

Соответствующие снимки 35-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На них она позировала в бежевом бюстгальтере и черной юбке. Свой образ Астафьева дополнила белым пиджаком.

"Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная. И я знаю, что, крикнув, вы можете сойти с ума... Посвящается подписчикам с Марса", – написала звезда.

Астафьева выставила напоказ большую грудь (Instagram Даши Астафьевой)

Даша Астафьева в пикантной фотосессии (Instagram Даши Астафьевой)

Поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Астафьевой. Они засыпали ее комплиментами.

"Великолепная", "Вау, сексуальная", "Красавица", "Богиня", – написали люди.

Астафьева выставила напоказ большую грудь. Фото

Астафьева выставила напоказ большую грудь. Фото

Астафьева выставила напоказ большую грудь. Фото

Астафьева выставила напоказ большую грудь. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева призналась, что влиятельный и известный человек предлагал ей интим за деньги.

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