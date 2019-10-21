"Такая сексуальная": Астафьева показала соблазнительные формы в белье

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото. На нем она позировала в корсете и черном белье.

Фото артистка разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Даша Астафьева instagram.com/da_astafieva

"Думаю многие мужчины хотели бы быть на месте этого бюста. Дашуня красавица", "Такая сексуальная", "Даша радует глаз", "Вот бы оказаться на месте бюста", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева снялась в откровенной фотосессии с совершенно голой грудью. Поклонники были в восторге от эротического образа артистки.

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