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8 января • обновлено в 03:16
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Астафьева показала пикантные фото в купальнике с отпуска

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Украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала пикантные фото со своего отпуска за рубежом.

Снимки она выложила у себя на странице в Instagram. На фото Астафьева позировала в раздельном купальнике черного цвета.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали или успели вы?!" – подписала она фото.

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При этом девушка не указала курорт, где проводит рождественские праздники.

Добавим, что поклонники пришли в восторг от фото красавицы звезды и писали ей комплиментами.

"С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала", "Лучшая", "Богиня", – отмечали в комментариях.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Instagram

Астафьева показала пикантные фото в купальнике с отпуска

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Даша Астафьева
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