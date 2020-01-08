Астафьева показала пикантные фото в купальнике с отпуска

Украинская певица и актриса Даша Астафьева опубликовала пикантные фото со своего отпуска за рубежом.

Снимки она выложила у себя на странице в Instagram. На фото Астафьева позировала в раздельном купальнике черного цвета.

"Кто собрался на рыбалку, на ужин, к морю и в город и все проспал, тот я! Но успел сделать важное дело. И даже два. Что проспали или успели вы?!" – подписала она фото.

При этом девушка не указала курорт, где проводит рождественские праздники.

Добавим, что поклонники пришли в восторг от фото красавицы звезды и писали ей комплиментами.

"С самого детства смотрю твои такие фото, ты только лучше стала", "Лучшая", "Богиня", – отмечали в комментариях.

Даша Астафьева Instagram

Даша Астафьева Instagram

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

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