Астафьева показала идеальное тело в купальнике. Фото

Кристина Долматова Люди 12:55, 22.06.2020

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, них звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева (Instagram-аккаунт – Даши Астафьевой)
Даша Астафьева (Instagram-аккаунт – Даши Астафьевой)
Даша Астафьева (Instagram-аккаунт – Даши Астафьевой)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Астафьевой и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева делилась с поклонниками откровенными фото, на которых позировала полностью голой.

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