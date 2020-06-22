Украинская певица, экс-солистка группы Nikita Даша Астафьева поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, них звезда позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав роскошную фигуру. Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram.

Даша Астафьева (Instagram-аккаунт – Даши Астафьевой)

Даша Астафьева (Instagram-аккаунт – Даши Астафьевой)

Даша Астафьева (Instagram-аккаунт – Даши Астафьевой)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Астафьевой и засыпали ее комплиментами.

Астафьева показала идеальное тело в купальнике. Фото

Астафьева показала идеальное тело в купальнике. Фото

Астафьева показала идеальное тело в купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Даша Астафьева делилась с поклонниками откровенными фото, на которых позировала полностью голой.