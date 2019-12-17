Астафьева пикантно обнажилась на камеру: горячее фото

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Так, на нем звезда позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав роскошные формы. Свой образ она дополнила накидкой из перьев. Соответствующее фото Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.
Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева в откровенном белье
Фото: instagram/da_astafieva
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Астафьевой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Даша Астафьева в пикантной фотосессии
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева засветила огромные соски
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева показала голую грудь
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/da_astafieva
Соблазнительная Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева показала голую грудь
Фото: instagram/da_astafieva
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото. На нем она позировала в корсете и черном белье.
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