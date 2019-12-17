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17 декабря • обновлено в 13:01
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Астафьева пикантно обнажилась на камеру: горячее фото

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Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем звезда позировала в черном откровенном белье, продемонстрировав роскошные формы. Свой образ она дополнила накидкой из перьев. Соответствующее фото Астафьева опубликовала на своей странице в Instagram.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева в откровенном белье

Даша Астафьева в откровенном белье

Фото: instagram/da_astafieva

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

Астафьева пикантно обнажилась на камеру: горячее фото
Астафьева пикантно обнажилась на камеру: горячее фото
Астафьева пикантно обнажилась на камеру: горячее фото
Астафьева пикантно обнажилась на камеру: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Даши Астафьевой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева засветила огромные соски

Даша Астафьева засветила огромные соски

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева показала голую грудь

Даша Астафьева показала голую грудь

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/da_astafieva

Соблазнительная Даша Астафьева

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото: instagram/da_astafieva

Даша Астафьева показала голую грудь

Даша Астафьева показала голую грудь

Фото: instagram/da_astafieva

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото. На нем она позировала в корсете и черном белье.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
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