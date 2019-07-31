Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

1.2т Читать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева чуть не переспала с экс-футболистом киевского "Динамо" Артемом Милевским.

Об этом стало известно из недавнего интервью звезды футбола. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как выглядит спортсмен-гуляка и сделал подборку фото.

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Артем Милевский — украинский футболист белорусского происхождения. Рекордсмен по количеству выступлений за молодежную сборную Украины. Серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2006 года. Лучший бомбардир чемпионата Украины 2009/2010. Мастер спорта Украины международного класса (2005). Кавалер Ордена "За мужество" III степени.

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Новости
"Не знал, как выглядит": Милевский рассказал о сексе с Канделаки

С конца 2018 года Милевский, который сейчас выступает за "Динамо" (Брест), находится в отношениях с прелестной шатенкой по имени Валерия. И теперь все идет к тому, что Артем наконец-то лишится статуса звездного холостяка.

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский с новой подругой Валерией

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский с новой подругой Валерией

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Артем Милевский

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с Дашей Астафьевой.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Артем Милевский Даша Астафьева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel