Астафьева чуть не переспала со звездой футбола: как выглядит спортсмен-гуляка

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева чуть не переспала с экс-футболистом киевского "Динамо" Артемом Милевским.

Об этом стало известно из недавнего интервью звезды футбола. В связи с этим OBOZREVATEL решил показать, как выглядит спортсмен-гуляка и сделал подборку фото.

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский — украинский футболист белорусского происхождения. Рекордсмен по количеству выступлений за молодежную сборную Украины. Серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2006 года. Лучший бомбардир чемпионата Украины 2009/2010. Мастер спорта Украины международного класса (2005). Кавалер Ордена "За мужество" III степени.

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

С конца 2018 года Милевский, который сейчас выступает за "Динамо" (Брест), находится в отношениях с прелестной шатенкой по имени Валерия. И теперь все идет к тому, что Артем наконец-то лишится статуса звездного холостяка.

Артем Милевский с новой подругой Валерией Фото из Instagram

Артем Милевский с новой подругой Валерией Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

Артем Милевский Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Артем Милевский откровенно рассказал о том, как ему "обломали" секс с Дашей Астафьевой.

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