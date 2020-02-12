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12 февраля • обновлено в 14:20
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"Ассоциация с Майданом и войной на Донбассе": в РФ разгромили Полунина и Брежневу за шоу на "Первом канале"

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Российский продюсер Евгений Фридлянд раскритиковал украинских артистов Веру Брежневу и Сергея Полунина, которые являются членами жюри танцевального проекта "Dance Революция" на "Первом канале".

В частности, как передает издание "Дни.ру", Фридлянда возмутил тот факт, что судить участников будут Брежнева и Полунин.

Евгений Фридлянд

Евгений Фридлянд

sobesednik.ru

Новости
"Из фильма ужасов": Брежневу разгромили из-за внешнего вида. Фото

По мнению продюсера, Брежнева не понимает ничего ни в танцах, ни в эстраде:

"Очень люблю современные танцы и на днях несколько раз пытался включиться на "Первый канал" и посмотреть танцевальное шоу. Но там нарывался на жюри. А жюри таково – заслуженно-любимая артистка Украины Вера Галушко, она же Войченко, она же Кипперман, она же Меладзе, ничего не понимающая ни в танцах, ни в эстраде в целом, и по каким-то причинам обласканная Первым каналом".

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Instagram @ververa

Не одобрил среди членов жюри Фридлянд и Полунина. Продюсеру не нравится, что танцор "выставляет на передний план внешнюю сторону своей кисти, на которой крупно наколот, именно наколот, а не вытатуирован, герб незалежной".

"У меня нынче с этим ассоциируется только бардак, Майдан, Бандера, русофобия, война и 15 тысяч убитых на Донбассе", – отмечает продюсер.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

inosmi.ru

"Зачем все это нужно Косте Эрнсту, я не знаю. Но почему я должен испытывать телевизионно-вечерний дискомфорт за мои и за наши деньги?", – добавил Фридлянд.

Евгений Фридлянд

Евгений Фридлянд

womanhit.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева раскритиковала послание президента России Владимира Путина.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Сергей Полунин Вера Брежнева
Место
Россия
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фил филька
фил филька
еще один упоротый. только теперь со стороны россии)
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