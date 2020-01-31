Ассоль из клипа "Алые паруса" поборется за Евровидение: как изменилась малютка

Певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась в Украине как Ассоль, поборется за право представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2020.
Так, артистку запомнили благодаря первому клипу на песню "Алые паруса" – он вышел, когда девочке было семь лет. О том, как изменилась Ассоль за это время – далее в материале OBOZREVATEL.
Екатерина Гуменюк
Екатерина Гуменюк начала заниматься вокалом в возрасте трех лет, а в пять уже вышла на большую сцену под псевдонимом Ассоль. Ее первый видеоклип был снят на песню "Алые паруса". В 2000 году у юной певицы вышел одноименный студийный альбом, а через год – состоялась концертная программа "Звезда Ассоль". В 2008 году Ассоль выпустила очередной альбом "О тебе". После этого она взяла паузу на несколько лет, чтобы уделить больше внимания обучению в Лондоне.
Екатерина Гуменюк (Ассоль)
Скриншот с видео
Екатерина Гуменюк (Ассоль)
Фото: uznayvse.ru
Екатерина Гуменюк (Ассоль)
Фото: kp.ua
Екатерина Гуменюк (Ассоль)
Фото: uznayvse.ru
Екатерина Гуменюк (Ассоль) – "О тебе"
Фото: uznayvse.ru
В 2016 году Катя приняла участие в шестом сезоне шоу "Голос країни" и дошла до полуфинала, громко заявив о своем возвращении.
Екатерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6"
Фото: tv.ua
Екатерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6"
Фото: glamurchik.tochka.net
В сентябре 2019 года певица вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. А также в конце октября, после двухлетнего перерыва, Екатерина снова вернулась на музыкальную сцену. Она выступила в финале проекта "Танцы со звездами" и перезапустила свое творчество – стала Assol.
Екатерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками"
Скриншот с видео
Екатерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками"
Скриншот с видео
Напомним: недавно певица представила свою песню "Save it", с которой она выступит во время Нацотбора на Евровидение. Екатерина также рассказала, в чем идея трека. Однако пользователи сети затравили звезду за то, что она давала комментарий по поводу этого на русском языке.
Екатерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Екатерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Екатерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Екатерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Екатерина Гуменюк (Assol)
Фото: instagram/assolmusic
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине назвали имена всех участников Национального отбора на Евровидение-2020. Так, за право представлять Украину на конкурсе поборются 16 исполнителей.
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