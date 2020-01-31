Ассоль из клипа "Алые паруса" поборется за Евровидение: как изменилась малютка

Певица Екатерина Гуменюк, которая в детстве прославилась в Украине как Ассоль, поборется за право представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2020.

Так, артистку запомнили благодаря первому клипу на песню "Алые паруса" – он вышел, когда девочке было семь лет. О том, как изменилась Ассоль за это время – далее в материале OBOZREVATEL.

Екатерина Гуменюк

Екатерина Гуменюк начала заниматься вокалом в возрасте трех лет, а в пять уже вышла на большую сцену под псевдонимом Ассоль. Ее первый видеоклип был снят на песню "Алые паруса". В 2000 году у юной певицы вышел одноименный студийный альбом, а через год – состоялась концертная программа "Звезда Ассоль". В 2008 году Ассоль выпустила очередной альбом "О тебе". После этого она взяла паузу на несколько лет, чтобы уделить больше внимания обучению в Лондоне.

Екатерина Гуменюк (Ассоль) Скриншот с видео

Екатерина Гуменюк (Ассоль) Фото: uznayvse.ru

Екатерина Гуменюк (Ассоль) Фото: kp.ua

Екатерина Гуменюк (Ассоль) Фото: uznayvse.ru

Екатерина Гуменюк (Ассоль) – "О тебе" Фото: uznayvse.ru

В 2016 году Катя приняла участие в шестом сезоне шоу "Голос країни" и дошла до полуфинала, громко заявив о своем возвращении.

Екатерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6" Фото: tv.ua

Екатерина Гуменюк на шоу "Голос країни-6" Фото: glamurchik.tochka.net

В сентябре 2019 года певица вышла замуж за бизнес-аналитика Артема Тараненко. А также в конце октября, после двухлетнего перерыва, Екатерина снова вернулась на музыкальную сцену. Она выступила в финале проекта "Танцы со звездами" и перезапустила свое творчество – стала Assol.

Екатерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками" Скриншот с видео

Екатерина Гуменюк (Assol) на "Танцях з зірками" Скриншот с видео

Напомним: недавно певица представила свою песню "Save it", с которой она выступит во время Нацотбора на Евровидение. Екатерина также рассказала, в чем идея трека. Однако пользователи сети затравили звезду за то, что она давала комментарий по поводу этого на русском языке.

Екатерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Екатерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Екатерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Екатерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Екатерина Гуменюк (Assol) Фото: instagram/assolmusic

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Украине назвали имена всех участников Национального отбора на Евровидение-2020. Так, за право представлять Украину на конкурсе поборются 16 исполнителей.

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