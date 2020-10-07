Ассия Ахат впервые рассказала о смерти сестры. Видео

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат рассказала, что ее родная сестра Галина разбилась в автокатастрофе.

Такое признание 55-летняя знаменитость сделала в интервью для программы "ЖВЛ". По словам Ассии, трагедия произошла много лет назад, однако ранее она не решалась об этом рассказывать (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это было много лет назад. Сестра была младше на шесть лет. Был дождь. За рулем сидел неопытный парень. Машину занесло в кювет, они перевернулись. Все остались живы, кроме Гали. Я раньше никогда об этом не рассказывала", – поделилась артистка.

Ассия Ахат скриншот с видео

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе. Также в 2002 году Ассия начала певческую карьеру, подписала контракт со звукозаписывающей компанией "Universal Ukrainian Records".

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