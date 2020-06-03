Ассие Ахат – 55: куда пропала и как сейчас выглядит украинская звезда

Известная украинская скрипачка и певица Ассия Ахат в среду, 3 июня, отмечает свой день рождения.

Так, ей исполняется 55 лет. OBOZREVATEL предлагает узнать, чем сейчас занимается звезда и как она выглядит.

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат родилась 3 июня 1965 года в Киеве. Она закончила Национальную Музыкальную Академию по классу скрипки. Также прошла стажировку в Музыкальной Академии в Ницце и выступала в лучших концертных залах Германии, Франции, Италии и других европейских стран.

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

В 1999 году вышел дебютный альбом скрипачки Homo Novus, состоящий из инструментальной музыки в современном стиле.

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

В 2002 году Ассия начала певческую карьеру, подписала контракт со звукозаписывающей компанией "Universal Ukrainian Records" и выпустила альбом "Тебе, Анаис". Затем она радовала поклонников такими альбомами, как "Шоколад", "Душа болела","Горячий поцелуй", "Мне это нравится", "Я лучшая" и "Ангелы не курят".

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Певица и скрипачка также регулярно участвовала в рекламах престижных брендов одежды. А в 2010 году она получила приз в номинации "Самая стильная певица года" по версии L'Officiel Awards.

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Сейчас Ассия Ахат продолжает карьеру скрипачки, а также активно ведет свой блог в Instagram. Она часто публикует откровенные фото, на которых демонстрирует достоинства своей фигуры.

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ассия Ахат Фото: instagram/ahhattassia

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда пропал и как сейчас выглядит 71-летний Валерий Леонтьев.