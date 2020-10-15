Асмус заразилась коронавирусом: как себя чувствует актриса

Российская актриса Кристина Асмус, которая разводится со своим супругом Гариком Харламовым, заразилась коронавирусом.

Такой информацией 32-летняя артистка поделилась на личной странице в Instagram. Асмус также рассказала о своем самочувствии и о симптомах болезни, с которыми ей пришлось столкнуться.

"В общем, у меня подтвердился коронавирус. Три дня были прям жесткими – температура выше 39. Ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Красное горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается. Два раза приезжала скорая помощь. Пока я дома. Жду врача, чтоб посмотреть динамику. Сейчас температура 37,9", – заявила актриса.

Кристина Асмус заразилась коронавирусом Instagram Кристины Асмус

Асмус также призвала подписчиков не забывать о вирусе и быть аккуратными, использовать маски, перчатки и антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию.

"Я прошу вас не забывать о вирусе и быть аккуратными! Маски, перчатки, антисептики, дистанция! Никуда не ходите, если почувствовали первые признаки! Всем здоровья!" – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.