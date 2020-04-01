Российская актриса Кристина Асмус, которая на днях обескуражила поклонников неожиданной выходкой, рассказала о скандальной порно-сцене в фильме "Текст".

О том, как снимали фильм она сообщила в интервью каналу "PEOPLETALK" на Youtube.

Скриншот из видео

"Роли с романтическими линиями или интимного плана могут быть. Секс - это часть нашей жизни. Мы спорили о том, нужна эта сцена или не нужна. Для меня сцена секса была испытанием, мне было очень тяжело. Я не такой человек, который может раздеться, мне было сложно. Но стоял вопрос: либо я снимаюсь, либо - другая актриса. Режиссер дал задание, сделать секс честным и физиологичным, без выстроенных кадров и перекрытий тенями. Зато все уверяют, что секс был настоящим. Вы сошли с ума! Мы и рожаем по-настоящему, и убивают нас по-настоящему. Я не буду раскрывать секреты съемки сексуальных сцен, но они существуют", - сообщила Асмус.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.

Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.

Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.

Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.

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