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1 апреля • обновлено в 14:01
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Асмус высказалась о скандальной порно-сцене в фильме "Текст"

2.2т
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Российская актриса Кристина Асмус, которая на днях обескуражила поклонников неожиданной выходкой, рассказала о скандальной порно-сцене в фильме "Текст".

О том, как снимали фильм она сообщила в интервью каналу "PEOPLETALK" на Youtube.

"Секс был настоящим": Асмус высказалась о скандальной порно-сцене в фильме "Текст"

Скриншот из видео

"Роли с романтическими линиями или интимного плана могут быть. Секс - это часть нашей жизни. Мы спорили о том, нужна эта сцена или не нужна. Для меня сцена секса была испытанием, мне было очень тяжело. Я не такой человек, который может раздеться, мне было сложно. Но стоял вопрос: либо я снимаюсь, либо - другая актриса. Режиссер дал задание, сделать секс честным и физиологичным, без выстроенных кадров и перекрытий тенями. Зато все уверяют, что секс был настоящим. Вы сошли с ума! Мы и рожаем по-настоящему, и убивают нас по-настоящему. Я не буду раскрывать секреты съемки сексуальных сцен, но они существуют", - сообщила Асмус.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Кристина Асмус
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