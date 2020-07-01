Асмус ушла от Харламова из-за его пьянства и игромании, – знакомые пары

Знакомые Кристины Асмус и Гарика Харламова рассказали, почему мог распасться их брак. Оказалось, что у 39-летнего юмориста сложный характер, а также страсть к выпивке и азартным играм.

Об этом знакомые пары рассказали в интервью изданию "Комсомольская правда". По словам организатора гастролей Натальи Субботиной, в жизни Харламов сильно отличается от своего телевизионного образа – весельчака с легким характером. Последние несколько лет юморист ведет себя порой неадекватно, выпивает. Отсюда, как отметила Субботина, главная причина его проблем.

Гарик Харламов и Кристина Асмус (Instagram-аккаунт Гарика Харламова)

"Если судить о нем чисто по экранному образу, то он легкий человек, балагур. Но в жизни с ним очень непросто. А последние несколько лет он чудит, ведет себя не всегда адекватно. И многие знают, что он выпивает. Отсюда, наверное, главная причина его проблем... Я поражалась, что они прожили вместе так долго, восемь лет. Могу поздравить Кристину, что она наконец-то решила уйти от Харламова, потому что человек он очень сложный, непредсказуемый", – заявила Наталья.

Также давняя знакомая Харламова, музыкальный продюсер Олеся Сазыкина добавила, что Асмус разорвала отношения с Гариком, перестав терпеть его пьянство и страсть к онлайн-играм.

Кристина Асмус и Гарик Харламов (Instagram-аккаунт Кристины Асмус)

"Выпить не прочь. Травку любил. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса. Ко всему прочему Гарик страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело – мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми", – подытожила Сазыкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть совместная 6-летняя дочь Анастасия.