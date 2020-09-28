Асмус снялась в эротической сцене в фильме "Китобой": опубликовано скандальное видео

Российская актриса Кристина Асмус, ранее поразившая зрителей откровенными секс-сценами в фильме "Текст", вновь снялась в пикантной роли в фильме "Китобой".

В YouTube опубликовали трейлер ленты, которая выйдет на экраны в России 8 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В нашумевшей картине "Китобой" Асмус исполнила роль вебкам-модели, которая раздевается за донаты перед пользователями. По сюжету в ее персонажа влюбляется главный герой. Несколько кадров с участием Кристины показали в трейлере.

В ролике Кристина Асмус предстает в откровенных образах: в прозрачном кружевном белье, которое она эротично поднимает, демонстрируя оголенную грудь, а также c размазанной помадой на лице.

Сама же Асмус ранее рассказывала, что таких откровенных сцен, как в "Тексте", в фильме "Китобой" не будет. При этом в комментариях под трейлером многие пользователи отметили, что актриса "скатилась к амплуа порнозвезды".

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