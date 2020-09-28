Асмус снялась в эротической сцене в фильме "Китобой": опубликовано скандальное видео
Российская актриса Кристина Асмус, ранее поразившая зрителей откровенными секс-сценами в фильме "Текст", вновь снялась в пикантной роли в фильме "Китобой".
В YouTube опубликовали трейлер ленты, которая выйдет на экраны в России 8 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В нашумевшей картине "Китобой" Асмус исполнила роль вебкам-модели, которая раздевается за донаты перед пользователями. По сюжету в ее персонажа влюбляется главный герой. Несколько кадров с участием Кристины показали в трейлере.
В ролике Кристина Асмус предстает в откровенных образах: в прозрачном кружевном белье, которое она эротично поднимает, демонстрируя оголенную грудь, а также c размазанной помадой на лице.
Сама же Асмус ранее рассказывала, что таких откровенных сцен, как в "Тексте", в фильме "Китобой" не будет. При этом в комментариях под трейлером многие пользователи отметили, что актриса "скатилась к амплуа порнозвезды".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Осенью 2019 года в прокат вышел фильм "Текст", в котором Асмус исполнила главную роль и он сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена Асмус вместе с Иваном Янковским.
Пользователи сети накинулись на Кристину и начали ее осуждать за столь провокационную роль. Они также начали заваливать ее мужа, комика Гарика Харламова вопросами: как он мог позволить жене сняться в подобном.
Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь Асмус.
Позже в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".
Также стало известно, что во время съемок использовались специальные накладки, потому актеры даже не касались друг друга.