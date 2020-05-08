Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике

Анна Михно Люди 10:49, 8.05.2020

Российская актриса Кристина Асмус вызвала бурные обсуждения в сети новым видео, на котором показала странный танец в купальнике.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус
Instagram @asmuskristina

В кадре Кристина в купальнике и белой шубе танцует на камеру. Кроме того, на видео заметен появившийся животик. Таким образом актриса анонсировала новую серию сериала, в котором играет беременную.

Однако поведение Асмус не оценили пользователи. В комментариях ролик раскритиковали многие поклонники.

"А ведь нормальной была. Отписываюсь от этой шизофрении", "А куда делась скромная Асмус?", "Куда катятся люди", "Ненормальная", – писали подписчики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус призналась, что после нового интервью столкнулась с жесткой критикой в сети.

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