Главная Новости
8 мая • обновлено в 13:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике

4.2т
Читать материал на украинском

Российская актриса Кристина Асмус вызвала бурные обсуждения в сети новым видео, на котором показала странный танец в купальнике.

Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Instagram @asmuskristina

В кадре Кристина в купальнике и белой шубе танцует на камеру. Кроме того, на видео заметен появившийся животик. Таким образом актриса анонсировала новую серию сериала, в котором играет беременную.

Однако поведение Асмус не оценили пользователи. В комментариях ролик раскритиковали многие поклонники.

"А ведь нормальной была. Отписываюсь от этой шизофрении", "А куда делась скромная Асмус?", "Куда катятся люди", "Ненормальная", – писали подписчики.

Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике
Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике
Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике
Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике
Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике
Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике
Асмус разозлила сеть странным танцем в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус призналась, что после нового интервью столкнулась с жесткой критикой в сети.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги