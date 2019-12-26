"Бухлишко и секс не помогают": Асмус пожаловалась в сети после страстей с Кридом

Российская актриса Кристина Асмус, которая снялась в страсной сцене с рэпером Егором Кридом в его новом клипе "Love is", пожаловалась в сети на усталость.

Так, на личной странице в Instagram она написала, что с середины сентября находится в режиме — выжить. Артистка мало спит и много работает, и когда у нее появляются свободные часы, все равно не отдыхает. Ведь не умеет расслабляться, но очень хочет этому научиться.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

"С середины сентября я нахожусь в режиме — выжить. Даже когда выдавались относительно свободные часы, я всегда боялась позволить себе выдохнут... Да, я решительно не умею отдыхать! Не умею расслабляться, вообще. Даже дома или в отпуске я постоянно куда-то бегу, что-то пишу, придумываю, расписываю, собираю. Всегда тороплюсь и нервничаю тоже постоянно. И синдром отличницы победить никак не могу. А так хочу научиться иногда просто лежать и смотреть в потолок", — написала Асмус.

Кроме того, актриса спросила у своих подписчиков, как они отдыхают и что им помогает расслабиться по-настоящему. Но добавила, что шутки про секс и алкоголь лучше им оставить при себе — не помогает.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Отметим, что поклонники начали активно засыпать Асмус советами. Они порекомендовали ей отправиться в отпуск, или же просто один день отдохнуть дома на диване.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кристина Асмус поделилась с поклонниками откровенным фото. На снимке звезда запечатлена без белья.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.