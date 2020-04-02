Российская актриса Кристина Асмус призналась, что после нового интервью столкнулась с жесткой критикой в сети.

Об этом знаменитость рассказала в новом посте на личной странице в Instagram.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, Кристина заявила, что после интервью каналу "PEOPLETALK" на нее посыпались негативные комментарии:

"После того, как вчера выложили мое интервью на YouTube, понеслась. И диагнозов кучу мне выдали, и платье не так сидит и всевозможные комплименты в виде анорексичное чмо, страшная, тяжелая, шкурасмус, тупая, невротичка, кокаиновая, пи*душка, грохнутая, лечиться надо. Прям как после "Текста". У кого что болит... Идеальные мои, как же ж хорошо, что вы есть! Директ взорвался от советов и телефонов психологов. Спасибо вам за беспокойство. Я в полном порядке!"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус обескуражила поклонников неожиданной выходкой. Так, звезда сама себе обстригла длинные локоны и показала это на камеру.

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