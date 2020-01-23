"Текст" воплотился в моей жизни": Асмус пожаловалась, что стала жертвой мошенницы

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о том, что ее серьезно обманула бывшая сотрудница.

Так, по словам звезды, девушка по имени Лена долгое время помогала ей в рабочих делах: отвечала на звонки, сопровождала на мероприятиях, интервью, съемках. Но несколько месяцев назад их сотрудничество прекратилось. И только недавно Асмус узнала, что ассистентка продолжала вести дела от ее имени. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

"Пи*дец, просто пи*дец! Других слов нет, простите. На протяжении нескольких лет я работала с девочкой, она была моей помощницей. Мы много времени провели вместе – мероприятия, интервью, реклама, премьеры, кинофестивали... она была вхожа в семью. Но несколько месяцев назад мы перестали работать. Однако самое жуткое я узнала вчера, причем случайно. Все эти месяцы девочка Лена продолжала общаться и вести рекламные и пиар дела от моего имени. Продолжала быть моим администратором в глазах людей, с которыми раньше вела диалог", – рассказала Асмус.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

Кроме того, она добавила, что бывшая помощница отказывалась от ее имени от большинства предложений, в том числе и от рекламных.

"Она почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята... Здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела. Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ. Записывала людям голосовые, что мы с ней сейчас на съемках или только что разговаривали и я сожалею, что приходится от чего-то отказываться. Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т.д. А я вообще была не в курсе. Даже сотен запросов по рекламе, которые приходили на меня. Мне когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?!" – возмутилась актриса.

Кристина Асмус Фото: instagram/asmuskristina

В конце поста Асмус подытожила, что ей неудобно перед организаторами и заказчиками, которые на нее рассчитывали и, которых водили за нос долгое время. И отметила, что не работает больше ни с какой Еленой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Кристина Асмус пожаловалась в сети на усталость. Она написала на личной странице в Instagram, что с середины сентября находится в режиме — выжить.

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