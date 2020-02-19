Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото

Российская актриса Кристина Асмус оголилась на новой фотографии.

Пикантным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, на новой черно-белой фотографии Кристина позирует полностью обнаженной, стоя под струями воды. Голую грудь звезда прикрыла руками.

Примечательно, что пикантную публикацию Асмус сопроводила множеством хештегов. По всей видимости, предвидя негативные комментарии подписчиков.

Многие поклонники оценили юмор звезды:

Впрочем, были и те, кого возмутил откровенный снимок Кристины:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус нарвалась на критику в сети из-за серии странных снимков.

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