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19 февраля • обновлено в 09:35
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Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото

2.1т
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Российская актриса Кристина Асмус оголилась на новой фотографии.

Пикантным снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

Instagram @asmuskristina

Новости
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Так, на новой черно-белой фотографии Кристина позирует полностью обнаженной, стоя под струями воды. Голую грудь звезда прикрыла руками.

Примечательно, что пикантную публикацию Асмус сопроводила множеством хештегов. По всей видимости, предвидя негативные комментарии подписчиков.

Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото

Многие поклонники оценили юмор звезды:

Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото
Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото
Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото

Впрочем, были и те, кого возмутил откровенный снимок Кристины:

Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото
Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото
Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото
Асмус полностью разделась на камеру: горячее фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Асмус нарвалась на критику в сети из-за серии странных снимков.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
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