Асмус, Михалкова, Ходченкова: какие российские звезды обнажались в кино

Дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова разделась в новом фильме "Давай разведемся!", где сыграла главную роль.

А видео скандальной постельной сцены с Кристиной Асмус из фильма "Текст" даже сравнили с порно. OBOZREVATEL подготовил топ-5 актрис из России, которые не боятся эротических сцен (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца – 18+).

Паулина Андреева

Паулина Андреева instagram.com/_paulina_andreeva_

Выпускница Школы-студии МХАТ Паулина Андреева прославилась после своей работы в российском эротическом триллере "Саранча". Помимо детективной линии, фильм отличился множеством чувственных сцен, снятых в партнерстве с Петром Фёдоровым. После премьеры фильма "Саранча" в прессе имя актрисы не раз сопровождалось словом "феномен". Муж актрисы – продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук.

Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.

Светлана Ходченкова

instagram.com/svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова в возрасте 19 лет дебютировала в фильме "Благословите женщину", который мгновенно сделал ее звездой. Причем фильм начинается с довольно откровенной сцены – купания главной героини в обнаженном виде. Со времен первой роли Ходченковой прошло уже более 15 лет, актриса сейчас выглядит заметно стройнее и является одной из икон современного кинематографа России.

Светлана Ходченкова в фильме "Благословите женщину"

Елизавета Боярская

instagram.com/lizavetabo

В мелодраме "Вы не оставите меня" (2006) тогда 21-летняя дочь Михаила Боярского Елизавета Боярская продемонстрировала истинный профессионализм. Несмотря на юный возраст и совместные съемки с отцом, Елизавета Боярская мастерски передала характер своей героини Верочки, не побоявшись эротической сцены с экранным мужем Александром Балуевым.

Кадр из фильма "Вы не оставите меня"

Кристина Асмус

instagram.com/asmuskristina

Недавно в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст". Она вышла настолько откровенной, провокационной и реалистичной, что пользователи успели сравнить ее с порно. "Если меня спросят, смотрела ли я порно, то я отвечу, что мои подписчики тоже... Сколько заплатили Асмус?" – прокомментировали ролик.

Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.

При этом муж Асмус российский комик Гарик Харламов заявил, что гордится женой и не видит ничего постыдного в этом. "Это кино! В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм "Текст" очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно!", – считает Харламов.

Анна Михалкова

instagram.com/anikiti4na

Дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова разделась в новом фильме "Давай разведемся!", где сыграла главную роль. Она впервые продемонстрировала свое тело в белье. По сюжету ее героиня забыла надеть купальник в бассейне, отвлекшись на срочный звонок из больницы, где работает акушером-гинекологом.

Кадр из фильма "Давай разведемся!"

"Первой мыслью при чтении сценария было отказаться. Сначала ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать", – рассказала актриса в интервью "Кино в деталях".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь жены комика Гарика Харламова актрисы Кристины Асмус. Так, Собчак заявила, что ее шоу потеряло просмотры из-за того, что там были кадры из фильма "Текст", в котором снялась Асмус.

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