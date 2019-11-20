Асмус, Михалкова, Ходченкова: какие российские звезды обнажались в кино

Дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова разделась в новом фильме "Давай разведемся!", где сыграла главную роль.
А видео скандальной постельной сцены с Кристиной Асмус из фильма "Текст" даже сравнили с порно. OBOZREVATEL подготовил топ-5 актрис из России, которые не боятся эротических сцен (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца – 18+).
Паулина Андреева
Паулина Андреева
instagram.com/_paulina_andreeva_
Выпускница Школы-студии МХАТ Паулина Андреева прославилась после своей работы в российском эротическом триллере "Саранча". Помимо детективной линии, фильм отличился множеством чувственных сцен, снятых в партнерстве с Петром Фёдоровым. После премьеры фильма "Саранча" в прессе имя актрисы не раз сопровождалось словом "феномен". Муж актрисы – продюсер, режиссер и актер Федор Бондарчук.
Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.
Светлана Ходченкова
instagram.com/svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова в возрасте 19 лет дебютировала в фильме "Благословите женщину", который мгновенно сделал ее звездой. Причем фильм начинается с довольно откровенной сцены – купания главной героини в обнаженном виде. Со времен первой роли Ходченковой прошло уже более 15 лет, актриса сейчас выглядит заметно стройнее и является одной из икон современного кинематографа России.
Светлана Ходченкова в фильме "Благословите женщину"
Елизавета Боярская
instagram.com/lizavetabo
В мелодраме "Вы не оставите меня" (2006) тогда 21-летняя дочь Михаила Боярского Елизавета Боярская продемонстрировала истинный профессионализм. Несмотря на юный возраст и совместные съемки с отцом, Елизавета Боярская мастерски передала характер своей героини Верочки, не побоявшись эротической сцены с экранным мужем Александром Балуевым.
Кадр из фильма "Вы не оставите меня"
Кристина Асмус
instagram.com/asmuskristina
Недавно в сети появилось полное видео скандальной постельной сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст". Она вышла настолько откровенной, провокационной и реалистичной, что пользователи успели сравнить ее с порно. "Если меня спросят, смотрела ли я порно, то я отвечу, что мои подписчики тоже... Сколько заплатили Асмус?" – прокомментировали ролик.
Видео предназначено только для лиц, достигших 18 лет.
При этом муж Асмус российский комик Гарик Харламов заявил, что гордится женой и не видит ничего постыдного в этом. "Это кино! В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм "Текст" очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно!", – считает Харламов.
Анна Михалкова
instagram.com/anikiti4na
Дочь Никиты Михалкова, актриса Анна Михалкова разделась в новом фильме "Давай разведемся!", где сыграла главную роль. Она впервые продемонстрировала свое тело в белье. По сюжету ее героиня забыла надеть купальник в бассейне, отвлекшись на срочный звонок из больницы, где работает акушером-гинекологом.
Кадр из фильма "Давай разведемся!"
"Первой мыслью при чтении сценария было отказаться. Сначала ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать", – рассказала актриса в интервью "Кино в деталях".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Собчак пожаловалась на голую грудь жены комика Гарика Харламова актрисы Кристины Асмус. Так, Собчак заявила, что ее шоу потеряло просмотры из-за того, что там были кадры из фильма "Текст", в котором снялась Асмус.
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