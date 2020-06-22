Асмус и Харламов разводятся: звезды объяснили свое решение

Российская актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов сообщили о разводе спустя 8 лет брака.

По словам артистов, это не было внезапное решение – они пришли к этому сознательно и постепенно. Об этом звезды написали на личных страницах в Instagram.

"Восемь лет в браке. Довела мужика... Простите, не удержалась. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся с Гариком Харламовым. Это не хайп", – написала Асмус.

Асмус и Харламов разводятся Instagram Кристины Асмус

Она также добавила, что они приняли и сформулировали это решения давно и сообща. О разводе пара заговорила около года назад.

"Я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Это решение не спонтанное. Мы расстаемся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. В любом случае это болезненный процесс и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению", – добавила актриса.

Instagram Кристины Асмус

Харламов, в свою очередь, отметил, что это были прекрасные восемь лет совместной жизни и они с Кристиной попытаются сохранить дружеские отношения ради их совместной 6-летней дочки Анастасии.

Харламов сообщил о разводе с Асмус Instagram Гарика Харламова

"Восемь лет назад у нас начались отношения... Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Но на Земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки", – высказался комик.

Instagram Гарика Харламова

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