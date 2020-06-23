Асмус и Харламов разводятся: как поделят имущество

Стало известно, как российские актеры Гарик Харламов и Кристина Асмус поделят совместное имущество после развода.

Так, среди основного совместно нажитого имущества – большая квартира в центре Москвы и загородный дом, сообщила "Комсомольская правда".

По словам источника, близкому к семье Харламова и Асмус, пара расстается спокойно и с уважением друг к другу. Взаимно они приняли решение, что Кристина вместе с дочерью Анастасией будут жить в загородном доме семьи.

Харламов и Асмус с дочкой Настей Фото: HELLO! Russia

Гарик Харламов переедет в квартиру в центре Москвы на проспекте Мира, которую приобрел в 2014 году в ипотеку. В настоящее время квартира находится полностью в собственности Харламова – кредит он выплатил в 2015 году. Якобы комик выиграл в казино крупную сумму, что помогло ему выплатить ипотеку досрочно. Как Харламов будет платить алименты на 6-летнюю дочку Настю – пока неизвестно.

Кроме того, адвокат Асмус Анатолий Кучерена заявил, что не знает точной причины развода, но предположил, что, возможно, между артистами есть "какая-то несовместимость".

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Гарик Харламов и Кристина Асмус разводятся стало известно 22 июня. Их знакомые заявили, что последний год в семье часто происходили ссоры, а началось все с ремонта в доме. Это, вероятно, и могло стать причиной разрыва.