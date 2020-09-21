Арзуманян рассказал о потере детей на "Танцях з зірками" и довел фанатов до слез

Украинский актер Арам Арзуманян во время четвертого эфира "Танців з зірками" рассказал о потере детей и тронул за душу многих зрителей.

Артист признался, что ему пришлось "пройти через ад", ведь они с женой очень мечтали о наследниках, но у нее трижды случалась замершая беременность. Арзуманян также добавил, что несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться, любимая все же "подарила" ему в 2016 году дочь. Это событие стало судьбоносным в жизни актера (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мою жизнь изменил 2016 год, когда в сентябре у меня родилась дочь. Когда впервые ее увидел – заплакал от счастья. У нас долго не получались детки, три раза неизвестный диагноз – плод замирает. У нас когда второй был, эти слова: "Хотите похоронить?". Если ад такой, то я никому не желаю такого пережить", – поделился со слезами на глазах актор.

Арзуманян рассказал о потере детей на "Танцях з зірками". скриншот с видео

Арам также признался, что всячески поддерживал жену в сложный для них обоих период жизни, хотя у него у самого иногда опускались руки. Он отметил, что своим танцем на шоу хотел показать: нужно держаться друг за друга в браке, а также никогда не отчаиваться и не сдаваться.

"Я думал только о жене. Она плакала, говорила, что никогда не сможет родить. Я пытался показать ей, что я ее муж и сделаю ее счастливой. У нее будет ребенок, и не один. А сам закрывался в ванной, пока ее дома не было, и плакал... Потом у нас родилась дочь, теперь у меня есть еще и сын... Хочу всем людям показать своим танцем: не нужно отчаиваться, не нужно опускать руки, не бросайте друг друга. Только держась вместе – вы сможете всех победить", – подытожил Арам.

Арам Арзуманян с женой и детьми (Instagram Арама Арзуманяна)

"Пускай у всех будут счастливые семьи", "Я плачу! Сколько Араму трудностей довелось пережить. Но хорошо, что сейчас есть детки. Будьте здоровыми и самыми счастливыми – вся ваша семья", – написали пользователи соцсети.

Напомним, что четвертый эфир шоу "Танці з зірками" был посвящен судьбоносным событиям, которые изменили жизнь звездных участников. Арам Арзуманян и его партнерша Тоня Руденко исполнили на паркете трогательный фокстрот. Артисты поразили своим выступлением судей, о чем свидетельствуют оценки: Чапкис – 9, Никитюк – 10, Кухар – 9, Яма – 8. Вместе пара получила 36 баллов.

Арам Арзуманян и Тоня Руденко (Instagram Танці з зірками)

Как сообщал OBOZREVATEL, во время четвертого эфира шоу "Танці з зірками 2020" экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов продемонстрировали чувственный контемп. Своим выступлением пара заставила судью проекта Екатерину Кухар плакать.