Артур Пирожков впечатлился полуголым фото "сумасшедшей" Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала фотографию в нижнем белье, заявив о том, что она сходит с ума от шопинга.
В своем Instagram-аккаунте она предстала перед публикой в полуобнаженном виде в раздевалке и оставила подпись к публикации на английском языке.
"Я немного схожу с ума от шопинга. А вы?" – поинтересовалась Каменских.
Артист Рева в комментарии написал, что фото "огонь" и отправил ей интересный смайлик.
Как сообщалось ранее, певица NK показала фотоснимок своего лица вблизи, чем изрядно удивила своих подписчиков.
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