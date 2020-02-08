Артур Пирожков впечатлился полуголым фото "сумасшедшей" Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских продемонстрировала фотографию в нижнем белье, заявив о том, что она сходит с ума от шопинга.

В своем Instagram-аккаунте она предстала перед публикой в полуобнаженном виде в раздевалке и оставила подпись к публикации на английском языке.

"Я немного схожу с ума от шопинга. А вы?" – поинтересовалась Каменских.

Артист Рева в комментарии написал, что фото "огонь" и отправил ей интересный смайлик.

Как сообщалось ранее, певица NK показала фотоснимок своего лица вблизи, чем изрядно удивила своих подписчиков.

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