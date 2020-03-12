Артисты массово отменяют концерты из-за коронавируса: чего ждать украинцам

В связи с распространением короновируса многие артисты начали отменять свои концерты. Так, сорвалось шоу Мадонны в Париже, Майли Сайрус не выступит в Австралии, а один из крупнейших в мире фестивалей перенесли на несколько месяцев.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, какие концерты отменили, а какие оказались под угрозой срыва из-за вируса.

Майли Сайрус

Американская певица Майли Сайрус отменила выступление в Мельбурне на благотворительном концерте, посвященном поддержке и ликвидации последствий сокрушительных пожаров.

"В соответствии с рекомендациями местных, государственных, федеральных и международных органов власти, снизить потенциальные риски для здоровья в ответ на недавний глобальный кризис в области здравоохранения, мы отказываемся от нашей поездки в Австралию для участия в шоу. Я очень разочарована, но должна делать то, что правильно для защиты здоровья и безопасности моей команды", – поделилась Майли.

Pearl Jam

Американская рок-группа Pearl Jam отменила концерты в США и Канаде.

"Поскольку мы не имеем примеров того, что национальная система здравоохранения США может со всем этим справиться, у нас нет причин верить, что ситуация будет под контролем через несколько недель", – сообщили артисты.

Мадонна

В Париже отменили запланированные на 10 и 11 марта концерты американской певицы Мадонны из-за мер, введенных против распространения коронавируса. Об этом этом сообщили организаторы шоу.

Coachella

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств "Коачелла" не состоится в запланированное время из-за коронавируса. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Sons of Apollo

За день до концерта в Киеве отменила турне по Европе, Украине и России рок-группа Sons of Apollo.

"В абсолютном отчаянии вынуждены сообщить, что нет другого выбора, кроме как остановить наш тур. Эпидемия коронавируса дошла до такого предела, что правительство решило закрыть концертные площадки, ограничить проведение мероприятий и направления перелетов, и мы не имеем никаких гарантий для нас и наших промоутеров, что шоу состоятся", - говорится на их официальной странице в Facebook.

Украинские артисты тоже не остались в стороне: некоторые уже отменили свои шоу из-за введения карантина в Украине. Так, группа Kazka уже заявила о том, что не хочет рисковать здоровьем участников своей команды.

"Такое решение было принято нашей командой прежде всего с заботой о здоровье зрителей и участников коллектива и по рекомендации МЗ Украины относительно организации и посещения мероприятий массового сбора людей. Информация относительно новых дат будет обновляться на нашем официальном сайте", - сообщила KAZKA.

В связи с карантином перенес выступление и певец Александр Пономарев.

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