Арсению Яценюку – 46: как менялся имидж бывшего премьера
Украинский политик, бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в пятницу, 22 мая, отмечает свой день рождения.
Яценюк является одной из самых ярких фигур украинского политикума. Вместе с государственными постами, которые он занимал в разное время, менялась и внешность Яценюка. В день рождения экс-премьера OBOZREVATEL предлагает проследить, как с годами менялся его имидж.
Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в городе Черновцы. Отец Арсения, Петр Яценюк, был преподавателем истории Черновицкого университета, мама, Мария Яценюк – преподавательница французского языка.
В 1991 году Яценюк окончил англоязычную школу с серебряной медалью, в 1996 году – факультет правоведения Черновицкого национального университета. Диплом будущий политик защищал на иностранном языке.
Кроме того, в 2001 году Яценюк окончил факультет "учет и аудит" Киевского национального торгово-экономического университета.
Карьеру политика Арсений Яценюк начал в том же 2001 году, когда он возглавил министерство экономики Автономной Республики Крым. Но уже через два года карьерный рост молодого Яценюка стремительно пошел вверх, и он переехал в Киев, став первым заместителем тогдашнего главы Национального Банка Украины Сергея Тигипко.
20 сентября 2006 года президент Украины Ющенко назначил Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента Украины – представителем президента Украины в кабинете министров Украины.
В 2013 году Арсений Яценюк активно участвовал в событиях на Майдане. В 2014 году стал премьер-министром Украины, а через два года ушел в отставку.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как менялся стиль Тимошенко в последние 20 лет: от энергичной брюнетки до леди с косой.