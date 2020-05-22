Арсению Яценюку – 46: как менялся имидж бывшего премьера

Украинский политик, бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в пятницу, 22 мая, отмечает свой день рождения.

Яценюк является одной из самых ярких фигур украинского политикума. Вместе с государственными постами, которые он занимал в разное время, менялась и внешность Яценюка. В день рождения экс-премьера OBOZREVATEL предлагает проследить, как с годами менялся его имидж.

Арсений Яценюк в молодости и в 2020 году коллаж

Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в городе Черновцы. Отец Арсения, Петр Яценюк, был преподавателем истории Черновицкого университета, мама, Мария Яценюк – преподавательница французского языка.

В 1991 году Яценюк окончил англоязычную школу с серебряной медалью, в 1996 году – факультет правоведения Черновицкого национального университета. Диплом будущий политик защищал на иностранном языке.

Арсений Яценюк в детстве nv.ua

Арсений Яценюк в молодости bukpravda.cv.ua

Кроме того, в 2001 году Яценюк окончил факультет "учет и аудит" Киевского национального торгово-экономического университета.

Карьеру политика Арсений Яценюк начал в том же 2001 году, когда он возглавил министерство экономики Автономной Республики Крым. Но уже через два года карьерный рост молодого Яценюка стремительно пошел вверх, и он переехал в Киев, став первым заместителем тогдашнего главы Национального Банка Украины Сергея Тигипко.

Арсений Яценюк и Виктор Янукович varianty.lviv.ua

Арсений Яценюк в 2008 году Reuters

Арсений Яценюк в 2012 году Reuters

20 сентября 2006 года президент Украины Ющенко назначил Яценюка первым заместителем главы Секретариата президента Украины – представителем президента Украины в кабинете министров Украины.

Арсений Яценюк и Барак Обама, 2014 год wikipedia.org

В 2013 году Арсений Яценюк активно участвовал в событиях на Майдане. В 2014 году стал премьер-министром Украины, а через два года ушел в отставку.

Арсений Яценюк на Майдане wikipedia.org

Арсений Яценюк с женой в 2015 году facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсений Яценюк в 2016 году Reuters

Арсений Яценюк в 2018 году facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсений Яценюк в 2020 году Reuters

Арсений Яценюк сейчас Reuters

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