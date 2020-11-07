Арсен Мирзоян: я в конце концов товар, меня покупают, как крепкий алкоголь на праздник. Интервью

Арсен Мирзоян участник многих музыкальных фестивалей, его песни возглавляют хит-парады, а музыка вдохновляет на романтические чувства.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL певец рассказал, чем занимался на карантине, приглашают ли его на свидание поклонницы, о своем отношении к артистам в политике и почему кто-то пытается разделить Украину на восток и запад.

– Как карантин повлиял на вас в творческом плане?

– Карантин и гастрольный покой побудил засесть в студии и с головой окунуться в творчество. Как результат – уже в работе новый альбом, синглы из которого наша команда начала представлять этой осенью. Релиз альбома запланирован на осень 2021-го, это будет шестой альбом и десятая годовщина проекта Арсен Мирзоян.

– Во время карантина многим семейным парам не удавалось избежать ссор, у кого-то дошло даже до развода. Как вы справлялись, учитывая, что у вас достаточно большая семья?

– По этому поводу у нас в семье все наоборот. Мы больше времени проводили вместе, чего нам не хватало в связи с плотным гастрольным графиком. Нина (младшая дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко. – Ред.), даже забыла о детском саде. Мы много путешествовали по Украине и наслаждались долгожданной весной.

– Какой вы отец, много времени проводите с детьми? Есть в семье какие-то сугубо ваши обязанности?

– Мои обязанности – чисто мужские, не больше и не меньше. А по поводу того, сколько времени я провожу с детьми – стараюсь максимально. Я не эталон отца, но хочу видеть, как взрослеет моя дочь, ежедневно. Поэтому беру ее с собой почти всегда на встречи и мероприятия. Так же со мной рос и мой старший сын Влад (сын от первого брака. – Ред.). Музыкальные туры, какие-то интересные путешествия (например, Ливан, Бангладеш) – брал его с собой. Сейчас я стараюсь пользоваться каникулами, мы забираем с Тоней всех детей и путешествуем по миру. В условиях пандемии путешествуем по Украине.

– Поклонницы вас приглашают на свидание? Как на это реагирует жена?

– Меня никогда не приглашали поклонницы на свидание. Тоня в это не верит, но если такой вопрос еще актуален и вы мне его поставили, значит где-то что-то не стыкуется, надо разобраться мне в собственном амплуа (смеется).

– Последнее время звезды все больше пропагандируют здоровый образ жизни, придерживаются здорового питания, делятся советами и рецептами. Вы поддерживаете это движение?

– Я не поддерживаю этого движения. Я занимаюсь спортом, слежу за тем, что ем, но это более активный (спортивный) образ, чем здоровый. Я не пренебрегаю своим здоровьем, но фанатизма в этом нет. Считаю, что сегодня здоровый образ жизни – метафора, опыт говорит о других ценностях и всегда есть исключения: может, через несколько лет моя риторика изменится.

– Правила созданы, чтобы их нарушать, вы с этим согласны? В чем вы иногда даете себе послабление?

– Правила существуют для того, чтобы их НЕ нарушать – я бы так сказал. Правила регулируют отношения ситуации и индивидуума. Но существуют варианты, когда ситуация не требует соблюдения правил, это то исключение, когда ты и сам знаешь, как действовать в конкретном случае. Например красный свет светофора на перекрестке, но в этом городе единственная машина твоя. Правила – это судья, свой приговор каждый знает сам, соглашаясь их нарушить, каждый принимает этот приговор. Как у Пелевина: тело что-то там делает, а душа мотает срок (цитата не точная – адаптировал к разговору).

– В каких городах Украины самый благодарный слушатель по вашему мнению? Куда вас приглашают чаще всего?

– У меня одинаковые отношения со слушателем в любом уголке Украины. Я в конце концов товар, меня покупают, как крепкий алкоголь на праздник, я – персональный салат оливье, холодец и селедка под шубой!

– Почему, по вашему мнению, восток Украины не понимает запад? Кто в этом виноват?

– Вопрос на самом деле звучит так: почему люди не понимают людей? Если ставить его именно так, тогда будет легче разбираться. Почему кто-то уже поделил людей, живущих на востоке и западе? Неужели существуют границы между западом и востоком, может кто-то их придумал для политики? Когда исчезнут эти понятия вообще, тогда исчезнет полемика. В мире существует понятие "свой – чужой". Все. Поэтому, когда кто-то говорит: восток – запад, он уже подсознательно применяет "свой – чужой". Долбанная детская открытка с задачей – найди десять отличий! И среди тысячи сходства мы упорно ищем ту разницу! Образование – главный кирпич цитадели по имени государство! Искусство – его лицо!

– Как вы относитесь к артистам, ушедшим в политику?

– Артисты в политике – это плохая тенденция, каждый должен заниматься своим делом. Артист может написать "Марсельезу", артист может даже в протестном виде писать конъюнктуру и популистские закидоны, но это все в песнях. А в наше время со сцены артисты позволяют себе такие высказывания – страх берет. В песнях едва можно расслышать поэзию, однако, как красноречиво между песнями заливают. Цитируя Аль Капоне: пуля много меняет в голове, даже когда прилетает в задницу. Мне кажется, наши артисты не знают это выражение.

– Что вы интересного готовите для своих поклонников, чего ждать в ближайшее время?

– Готовим синглы из нового альбома. Пока их будет два. "Нарисую зиму" и "Искусственные солнца". Скоро выйдет и видеоработа на один из синглов.