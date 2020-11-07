Арсен Мирзоян: я в конце концов товар, меня покупают, как крепкий алкоголь на праздник. Интервью
"Я не эталон отца, однако хочу видеть, как взрослеет моя дочь каждый день"
"Меня никогда не приглашали поклонницы на свидание"
"Образование – главный кирпич цитадели по имени государство! Искусство – его лицо!"
Арсен Мирзоян участник многих музыкальных фестивалей, его песни возглавляют хит-парады, а музыка вдохновляет на романтические чувства.
В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL певец рассказал, чем занимался на карантине, приглашают ли его на свидание поклонницы, о своем отношении к артистам в политике и почему кто-то пытается разделить Украину на восток и запад.
– Как карантин повлиял на вас в творческом плане?
– Карантин и гастрольный покой побудил засесть в студии и с головой окунуться в творчество. Как результат – уже в работе новый альбом, синглы из которого наша команда начала представлять этой осенью. Релиз альбома запланирован на осень 2021-го, это будет шестой альбом и десятая годовщина проекта Арсен Мирзоян.
– Во время карантина многим семейным парам не удавалось избежать ссор, у кого-то дошло даже до развода. Как вы справлялись, учитывая, что у вас достаточно большая семья?
– По этому поводу у нас в семье все наоборот. Мы больше времени проводили вместе, чего нам не хватало в связи с плотным гастрольным графиком. Нина (младшая дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко. – Ред.), даже забыла о детском саде. Мы много путешествовали по Украине и наслаждались долгожданной весной.
– Какой вы отец, много времени проводите с детьми? Есть в семье какие-то сугубо ваши обязанности?
– Мои обязанности – чисто мужские, не больше и не меньше. А по поводу того, сколько времени я провожу с детьми – стараюсь максимально. Я не эталон отца, но хочу видеть, как взрослеет моя дочь, ежедневно. Поэтому беру ее с собой почти всегда на встречи и мероприятия. Так же со мной рос и мой старший сын Влад (сын от первого брака. – Ред.). Музыкальные туры, какие-то интересные путешествия (например, Ливан, Бангладеш) – брал его с собой. Сейчас я стараюсь пользоваться каникулами, мы забираем с Тоней всех детей и путешествуем по миру. В условиях пандемии путешествуем по Украине.
– Поклонницы вас приглашают на свидание? Как на это реагирует жена?
– Меня никогда не приглашали поклонницы на свидание. Тоня в это не верит, но если такой вопрос еще актуален и вы мне его поставили, значит где-то что-то не стыкуется, надо разобраться мне в собственном амплуа (смеется).
– Последнее время звезды все больше пропагандируют здоровый образ жизни, придерживаются здорового питания, делятся советами и рецептами. Вы поддерживаете это движение?
– Я не поддерживаю этого движения. Я занимаюсь спортом, слежу за тем, что ем, но это более активный (спортивный) образ, чем здоровый. Я не пренебрегаю своим здоровьем, но фанатизма в этом нет. Считаю, что сегодня здоровый образ жизни – метафора, опыт говорит о других ценностях и всегда есть исключения: может, через несколько лет моя риторика изменится.
– Правила созданы, чтобы их нарушать, вы с этим согласны? В чем вы иногда даете себе послабление?
– Правила существуют для того, чтобы их НЕ нарушать – я бы так сказал. Правила регулируют отношения ситуации и индивидуума. Но существуют варианты, когда ситуация не требует соблюдения правил, это то исключение, когда ты и сам знаешь, как действовать в конкретном случае. Например красный свет светофора на перекрестке, но в этом городе единственная машина твоя. Правила – это судья, свой приговор каждый знает сам, соглашаясь их нарушить, каждый принимает этот приговор. Как у Пелевина: тело что-то там делает, а душа мотает срок (цитата не точная – адаптировал к разговору).
– В каких городах Украины самый благодарный слушатель по вашему мнению? Куда вас приглашают чаще всего?
– У меня одинаковые отношения со слушателем в любом уголке Украины. Я в конце концов товар, меня покупают, как крепкий алкоголь на праздник, я – персональный салат оливье, холодец и селедка под шубой!
– Почему, по вашему мнению, восток Украины не понимает запад? Кто в этом виноват?
– Вопрос на самом деле звучит так: почему люди не понимают людей? Если ставить его именно так, тогда будет легче разбираться. Почему кто-то уже поделил людей, живущих на востоке и западе? Неужели существуют границы между западом и востоком, может кто-то их придумал для политики? Когда исчезнут эти понятия вообще, тогда исчезнет полемика. В мире существует понятие "свой – чужой". Все. Поэтому, когда кто-то говорит: восток – запад, он уже подсознательно применяет "свой – чужой". Долбанная детская открытка с задачей – найди десять отличий! И среди тысячи сходства мы упорно ищем ту разницу! Образование – главный кирпич цитадели по имени государство! Искусство – его лицо!
– Как вы относитесь к артистам, ушедшим в политику?
– Артисты в политике – это плохая тенденция, каждый должен заниматься своим делом. Артист может написать "Марсельезу", артист может даже в протестном виде писать конъюнктуру и популистские закидоны, но это все в песнях. А в наше время со сцены артисты позволяют себе такие высказывания – страх берет. В песнях едва можно расслышать поэзию, однако, как красноречиво между песнями заливают. Цитируя Аль Капоне: пуля много меняет в голове, даже когда прилетает в задницу. Мне кажется, наши артисты не знают это выражение.
– Что вы интересного готовите для своих поклонников, чего ждать в ближайшее время?
– Готовим синглы из нового альбома. Пока их будет два. "Нарисую зиму" и "Искусственные солнца". Скоро выйдет и видеоработа на один из синглов.