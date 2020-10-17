Архивное фото Елизаветы II с Ельциним повеселило сеть

Obozrevatel Люди 14:35, 17.10.2020 Обновлено: 14:58, 17.10.2020

Архивный снимок Елизаветы II, который был сделан 1994 году во время посещение Кремля, повеселило сеть.

Пользователей сети порадовало фото, на котором первый президент России Борис Ельцин якобы заигрывает к королеве Великобритании Елизаветы II.

Случайное фото настолько взбудоражило сеть, что пользователи даже предположили, якобы именно этот инцидент стал причиной единственного визита в Россию королевы.

"Королева, понимаешь": 26 лет назад начался первый и последний визит Елизаветы II в Россию", – подписал архивный снимок Telegram-канал Пул №3.

Борис Ельцин якобы заигрывает к королеве Великобритании Елизаветы II.

К слову, именно тогда, между Ельциным и Елизаветой II чуть не произошел скандал. Во время встречи первый президент России решил поступить как джентльмен и потянулся к королеве, чтобы помочь ей снять пальто. Как известно, королевский протокол запрещает касаться монарха, но по каким-то причинам Ельцин об этом забыл. Сама же Елизавета II не растерялась и проявила чудеса ловкости, элегантно увернувшись от руки президента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что королева Елизавета впервые за семь месяцев пандемии вышла на публику

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