Архивное фото Елизаветы II с Ельциним повеселило сеть

Архивный снимок Елизаветы II, который был сделан 1994 году во время посещение Кремля, повеселило сеть.

Пользователей сети порадовало фото, на котором первый президент России Борис Ельцин якобы заигрывает к королеве Великобритании Елизаветы II.

Случайное фото настолько взбудоражило сеть, что пользователи даже предположили, якобы именно этот инцидент стал причиной единственного визита в Россию королевы.

"Королева, понимаешь": 26 лет назад начался первый и последний визит Елизаветы II в Россию", – подписал архивный снимок Telegram-канал Пул №3.

Борис Ельцин якобы заигрывает к королеве Великобритании Елизаветы II.

К слову, именно тогда, между Ельциным и Елизаветой II чуть не произошел скандал. Во время встречи первый президент России решил поступить как джентльмен и потянулся к королеве, чтобы помочь ей снять пальто. Как известно, королевский протокол запрещает касаться монарха, но по каким-то причинам Ельцин об этом забыл. Сама же Елизавета II не растерялась и проявила чудеса ловкости, элегантно увернувшись от руки президента.

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