Арестованного за песню "Перемен" диджея избил заместитель главы МВД Беларуси

Диджей Владислав Соколовский, отсидевший 10 суток в изоляторе за то, что включил песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном митинге, заявил, что его избил замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков.

Об этом он рассказал изданию "Наша Нива". Соколовский отметил, что после ареста его сначала поместили в камеру вместе с другими арестованными, которых было около 40. По словам диджея, "почти все люди были в крови". Впоследствии парня отправили в другую камеру.

"На третий день пришел начальник. Мне сказали: "Лицом к стене!" Начальник мне сказал: "Включил музыку? Хочешь перемен? Столько людей вышло на улицу, столько крови за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10". Он дважды ударил меня и вышел", – рассказал диджей.

Владислав Соколовский справа, слева – еще один задержанный Кирилл Галанов ru.krymr.com

Соколовский также добавил, что после визита Барсукова в камере стало очень холодно и прекратили откидать кровать на ночь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александр Лукашенко, который находился на посту президента 5 сроков подряд, в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Они проходят уже девятый день подряд.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!