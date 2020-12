Apple Music показал рейтинг самых популярных песен: 12 из них – украинских исполнителей

Платформа Apple Music обнародовала список 100 самых популярных песен, которые украинцы слушали в 2020 году. Часть из них – это треки зарубежных исполнителей.

Но в перечне есть украинские хиты, которые популярные и на сегодняшний день. Об этом стало известно на официальном сайте платформы.

Так, первое место в рейтинге занял The Weeknd с песней "Blinding Lights". На втором месте оказалась Tones and I – "Dance Monkey", а на третьем – The Limba&Andro – "Х.O".

Отметим, что также в списке оказались украинские исполнители – Artik&Asti, Светлана Лобода, NK, "Время и Стекло", "Коррупция", MONATIK, Олег Кензов и Миша Марвин.

The Weeknd – "Blinding Lights"

Tones and I – "Dance Monkey"

The Limba&Andro – "Х.O"

JONY – "Комета"

MORGENSHTERN, Элджей – "Cadillac"

Zivert – "Credo"

Jah Khalib – "Джадуа"

Artik&Asti – "Девочка танцуй"

JONY, Andro – "Madam"

GAYAZOV$ BROTHER – "Увезите меня на Дип-хаус"

