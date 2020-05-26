Анжелике Варум – 51: самые эпатажные и откровенные появления певицы на публике

26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает свой день рождения. Ей исполняется 51 год.

В последнее время знаменитость появляется на публике в стильных и элегантных нарядах. Однако раньше Варум неоднократно шокировала публику своими смелыми и даже откровенными выходами. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить самые эпатажные появления Анжелики Варум на публике.

Анжелика Варум starhit.ru

В 2010 году Ажелика Варум появилась на сцене в довольно откровенном образе: полупрозрачном топе, блестящих трусах и сапогах со стразами.

Анжелика Варум iiznutri.com

На Новой волне в 2012 году певица выбрала для своего выхода смелый наряд: белый корсет и брюки.

Анжелика Варум spletnik.ru

На Новой волне в 2012 году состоялся еще один эпатажный выход звезды. На красной дорожке артистка появилась в полупрозрачном белом платье.

Анжелика Варум eurosmi.ru

В 2013 году Варум презентовала свой новый альбом. Перед гостями певица появилась в рваных колготах, ботфортах, кожаном корсете.

Анжелика Варум pravdapfo.ru

Спустя время Анжелика Варум примерила соблазнительный наряд: черные мини-шорты и полупрозрачный топ.

Анжелика Варум misteriya.com

В 2013 году на одном из концертов знаменитость вышла на сцену в черном корсете и лосинах.

Анжелика Варум nv-news.com

В 2016 году Варум появилась на публике в прозрачном платье, которое обнажило грудь артистки.

Анжелика Варум novostivmire.com

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