Анжелике Варум – 51: самые эпатажные и откровенные появления певицы на публике

26 мая российская певица Анжелика Варум отмечает свой день рождения. Ей исполняется 51 год.
В последнее время знаменитость появляется на публике в стильных и элегантных нарядах. Однако раньше Варум неоднократно шокировала публику своими смелыми и даже откровенными выходами. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить самые эпатажные появления Анжелики Варум на публике.
Анжелика Варум
starhit.ru
В 2010 году Ажелика Варум появилась на сцене в довольно откровенном образе: полупрозрачном топе, блестящих трусах и сапогах со стразами.
Анжелика Варум
iiznutri.com
На Новой волне в 2012 году певица выбрала для своего выхода смелый наряд: белый корсет и брюки.
Анжелика Варум
spletnik.ru
На Новой волне в 2012 году состоялся еще один эпатажный выход звезды. На красной дорожке артистка появилась в полупрозрачном белом платье.
Анжелика Варум
eurosmi.ru
В 2013 году Варум презентовала свой новый альбом. Перед гостями певица появилась в рваных колготах, ботфортах, кожаном корсете.
Анжелика Варум
pravdapfo.ru
Спустя время Анжелика Варум примерила соблазнительный наряд: черные мини-шорты и полупрозрачный топ.
Анжелика Варум
misteriya.com
В 2013 году на одном из концертов знаменитость вышла на сцену в черном корсете и лосинах.
Анжелика Варум
nv-news.com
В 2016 году Варум появилась на публике в прозрачном платье, которое обнажило грудь артистки.
Анжелика Варум
novostivmire.com
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