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Антонио Бандерасу – 59: как постарел роковой красавчик Голливуда

1.4т Читать материал на украинском

Легендарный испанский актер и сердцеед Антонио Бандерас 10 августа отмечает 59-ый день рождения.

Роковой красавчик Голливуда с годами не сильно изменился, за исключением седины на висках и мимических морщинок, которые только предают ему мужественности. OBOZREVATEL решил вспомнить на примере известных ролей актера то, как он выглядел во времена своей молодости и сейчас.

Антонио Бандерас - июль 2019

Антонио Бандерас - июль 2019

instagram/antoniobanderasoficial

Если говорить коротко о личности Бандераса, то он окончил школу драматического искусства, перепробовал множество профессий, подрабатывал моделью. Позже участвовал в экспериментальных постановках и перформансах "La Movida Madrileña". Первая масштабная работа на большом экране – "Лабиринт страсти" 1982 года выпуска испанского режиссера Педро Альмодовара.

"Матадор" (1986)

"Матадор" (1986)

Кадр из фильма

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Эти съемки позволили красавчику развивать головокружительную карьеру. Ведь дальше была картина "Матадор" того же мастера, после чего он отправился покорять Голливуд. В 90-х он снялся в отличной картине "Отчаянный", которая принесла актеру признание со стороны многочисленных поклонниц.

"Интервью с вампиром" (1994)

"Интервью с вампиром" (1994)

Кадр из фильма

Но репутацию мировой звезды ему все же принес фильм "Маска Зорро", в котором секс символ продемонстрировал страстный темперамент.

"Четыре комнаты" (1995)

"Четыре комнаты" (1995)

Кадр из фильма

"Отчаянный" (1995)

"Отчаянный" (1995)

Кадр из фильма

"Маска Зорро" (1998)

"Маска Зорро" (1998)

Кадр из фильма

"Дети шпионов" (2001)

"Дети шпионов" (2001)

Кадр из фильма

"Соблазн" (2001)

"Соблазн" (2001)

Кадр из фильма

"Фрида" (2002)

"Фрида" (2002)

Кадр из фильма

"Держи ритм" (2005)

"Держи ритм" (2005)

Кадр из фильма

"Кожа, в которой я живу" (2011)

"Кожа, в которой я живу" (2011)

Кадр из фильма

"Охранник" (2017)

"Охранник" (2017)

Кадр из фильма

"За гранью реальности" (2018)

"За гранью реальности" (2018)

Кадр из видео

Август 2019 года

Август 2019 года

instagram/antoniobanderasoficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другого секс-символа, Леонардо ДиКаприо подловили за страстными поцелуями с возлюбленной. У актера заметно вырос животик.

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Персона
Антонио Бандерас
Теги
шоу-бизнес кино фильм
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