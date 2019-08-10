Антонио Бандерасу – 59: как постарел роковой красавчик Голливуда

Легендарный испанский актер и сердцеед Антонио Бандерас 10 августа отмечает 59-ый день рождения.

Роковой красавчик Голливуда с годами не сильно изменился, за исключением седины на висках и мимических морщинок, которые только предают ему мужественности. OBOZREVATEL решил вспомнить на примере известных ролей актера то, как он выглядел во времена своей молодости и сейчас.

Антонио Бандерас - июль 2019 instagram/antoniobanderasoficial

Если говорить коротко о личности Бандераса, то он окончил школу драматического искусства, перепробовал множество профессий, подрабатывал моделью. Позже участвовал в экспериментальных постановках и перформансах "La Movida Madrileña". Первая масштабная работа на большом экране – "Лабиринт страсти" 1982 года выпуска испанского режиссера Педро Альмодовара.

"Матадор" (1986) Кадр из фильма

Эти съемки позволили красавчику развивать головокружительную карьеру. Ведь дальше была картина "Матадор" того же мастера, после чего он отправился покорять Голливуд. В 90-х он снялся в отличной картине "Отчаянный", которая принесла актеру признание со стороны многочисленных поклонниц.

"Интервью с вампиром" (1994) Кадр из фильма

Но репутацию мировой звезды ему все же принес фильм "Маска Зорро", в котором секс символ продемонстрировал страстный темперамент.

"Четыре комнаты" (1995) Кадр из фильма

"Отчаянный" (1995) Кадр из фильма

"Маска Зорро" (1998) Кадр из фильма

"Дети шпионов" (2001) Кадр из фильма

"Соблазн" (2001) Кадр из фильма

"Фрида" (2002) Кадр из фильма

"Держи ритм" (2005) Кадр из фильма

"Кожа, в которой я живу" (2011) Кадр из фильма

"Охранник" (2017) Кадр из фильма

"За гранью реальности" (2018) Кадр из видео

Август 2019 года instagram/antoniobanderasoficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другого секс-символа, Леонардо ДиКаприо подловили за страстными поцелуями с возлюбленной. У актера заметно вырос животик.

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