"Антитела" представили свой первый виниловый альбом

Группа "Антитела" представила альбом Hello на виниле. Это первый альбом, который коллектив выпустил в таком формате.

Пластинка Hello полностью спродюсирована "Антителами". К мастерингу, который сделали специально для винила группа подошла со всей ответственностью: работали в студии Bobina Records под руководством Хомулко Дмитрия, сообщила пресс-служба коллектива.

Антитела Пресс-служба

Пластинка была нарезана в Италии по специальному заказу. Настоящие ценители оценят ее белый цвет и вес 180 грамм. Такому весу группа отдала предпочтение, потому что это категория "тяжелого винила" и он наиболее устойчив к повреждениям.

Альбом Hello на виниле вышел тиражом всего 250 экземпляров.

Альбом Hello на виниле Пресс-служба

"Я мог бы сказать, что это была моя мечта детства выпустить пластинку, но нет. Не буду лукавить. Мы решили выпустить альбом Hello в таком формате, потому что винил возвращается и сегодня он является интересным для многих коллекционеров, а также для наших фанов. Они неоднократно просили выпустить альбом именно в таком формате", – прокомментировал Тарас Тополя.

Альбом Hello на виниле Пресс-служба

Отметим, Hello – шестая пластинка в дискографии группы. Она состоит из 10 композиций. Альбом был представлен 14 апреля 2019 и в поддержку него коллектив отправился в масштабный тур. Он стартовал в мае 2019 года и собрал 80 000 поклонников на стадионах и в двух столичных Дворцах спорта.

Альбом Hello на виниле Пресс-служба

В 2020-м году тур охватит более 50 городов Украины, Польши, Чехии, США и Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа "Антитела" совместно с телеканалом "Украина" запустила масштабный конкурс #Helloукраїнашукаєталанти. Победители получат возможность выступить на стадионных концертах группы в рамках тура "HELLO 2020" городами Украины.

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