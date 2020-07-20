"Антитела" оскандалились в сети из-за нового клипа: фанаты осудили за политику и оккультизм

Украинская группа "Антитела" оскандалилась клипом на новую песню "Кино". Так, пользователи сети обвинили музыкантов в использовании оккультных символов в ролике, а также указали на политический подтекст в нем.

OBOZREVATEL собрал реакцию людей и предлагает подробнее узнать, что именно смутило их в сюжете клипа (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Пользователи заметили, что на одном из последних кадров видеоклипа "Кино", главный герой приползает к закопанным в песок головам и падает у них, образуя таким образом фигуру перевернутой пятиконечной звезды (издавна это считается демоническим символом). Все усиливает следующий кадр, в котором на сцену выходят актеры в образе темных сил.

"Ничего не напоминает знак, который образует главный герой, когда падает возле голов? Это же перевернутая звезда, пентаграмма. Пять вершин (руки и ноги), и последняя вершина у голов. Еще одно подтверждение тому, что в сумме пять голов, получается он лег в форме звезды вверх тормашками... И концовка как приход темного, антихриста, войны, уже после того, как клоун ложится вниз головой расправляя руки. Антитела какие-то антихристы", – написал один из пользователей.

Другой же пользователь разглядел в видео прямой политический намек. Он заявил, что головы в песке – это предыдущие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, который сбежал со страны в 2014 году. А также сравнил главного героя клипа с нынешним президентом Владимиром Зеленским.

"А вы не думали, что головы в песке – это Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко? Виктор Янукович же сбежал, и лопата его ждет. А клоун еще при власти, лежит возле голов, но его еще не закопали", – написал он.

Кто-то, наоборот, считает, что цирк и история с ослом – это прямая аналогия с президентом Владимиром Зеленским и нынешней ситуацией в стране.

"Безумный шляпник верхом на осле держит перед его мордой вкусную морковку. Это просто гениально. В одной картинке все про последние выборы", "Мне театр похож на предвыборный период Украины, а хождение по пустыням – на послевыборный", – написали люди.

К слову, несмотря на то, что в комментариях к видеоролику продолжается бурное обсуждение, сами музыканты никак не комментируют сюжет клипа, акцентируя внимание только на том, что он действительно насыщенный метафорами и скрытыми знаками.

Как сообщал OBOZREVATEL, группа "Антитела" стала победителем в номинации "Лучшая рок-группа 2020" в рамках престижной музыкальной премии YUNA.